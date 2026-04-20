México

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior

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Jubilados
Una mujer mayor pasea del brazo de otra por una calle de Madrid. (Marta Fernández/Europa Press)

La jubilación anticipada en el ISSSTE cambió en México tras un decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual establece una reducción gradual en la edad mínima de retiro, especialmente para mujeres trabajadoras del Estado.

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior.

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE en 2026?

De acuerdo con el decreto vigente, la edad mínima de jubilación anticipada en 2026 es:

  • 56 años para mujeres
  • 58 años para hombres

Este beneficio aplica principalmente para quienes están bajo el régimen del llamado Décimo Transitorio, es decir, trabajadores que cotizaban antes de la reforma de 2007 y cumplen con los años de servicio requeridos.

Tabla de edades: así bajará la jubilación anticipada

El decreto no fija una sola edad, sino una reducción progresiva que irá disminuyendo en los próximos años hasta 2034:

  • 2025 a 2027: 56 años (mujeres) y 58 (hombres)
  • 2028 a 2030: 55 años (mujeres) y 57 (hombres)
  • 2031 a 2033: 54 años (mujeres) y 56 (hombres)
  • 2034 en adelante: 53 años (mujeres) y 55 (hombres)

Esto significa que, con el paso del tiempo, las trabajadoras del Estado podrán retirarse incluso antes de los 55 años, algo que no era posible antes del ajuste.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada?

El beneficio no es universal. Para acceder a la jubilación anticipada del ISSSTE se deben cumplir requisitos clave:

  • Pertenecer al régimen Décimo Transitorio
  • Tener al menos 28 años de servicio (mujeres) o 30 años (hombres)
  • No haber optado por bonos de pensión o cuentas individuales

Quienes están en el esquema de cuentas individuales (AFORE) mantienen reglas distintas y, en general, deben esperar hasta los 60 años para pensionarse.

¿Qué cambia con este decreto?

El cambio principal es que se detuvo el aumento progresivo de la edad de retiro y, en su lugar, se implementó una disminución gradual.

Además, el decreto introduce un enfoque con perspectiva de género, ya que permite que las mujeres se jubilen antes que los hombres, reconociendo desigualdades laborales históricas.

Jubilación anticipada ISSSTE: clave para entender el beneficio

En resumen, la edad de jubilación anticipada del ISSSTE:

  • En 2026 inicia en 56 años para mujeres
  • Bajará progresivamente hasta 53 años en 2034
  • Aplica solo para ciertos trabajadores con años de servicio suficientes

Este decreto marca uno de los cambios más relevantes en el sistema de pensiones del sector público en México, al flexibilizar el retiro para miles de trabajadores.

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