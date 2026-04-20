México

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

La noticia se confirmó a través de redes sociales por su familia

Guardar
Imagen dividida. A la izquierda, tres mujeres de Pandora sonriendo. A la derecha, un hombre mayor con gafas y camisa a cuadros sonriendo a cámara
Gabriel Abaroa Martínez fue padre de Liliana Abaroa y del productor Alejandro Abaroa. (Pandora: X / Facebook)

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras la muerte de Gabriel Abaroa Martínez, padre de Liliana Abaroa y del productor Alejandro Abaroa. La noticia se confirmó este domingo 19 de abril a través de redes sociales por su familia.

Fue su hijo Alejandro quien dio a conocer el fallecimiento con un mensaje que reflejó el legado personal y familiar de su padre.

“Este jovenazo de casi 94 añitos, hoy nos deja para reunirse con Diosito. Se fue en paz y dejando a toda la familia con el gran orgullo de haberlo tenido como esposo, papá, abuelo, hermano, hijo y amigo. Hoy festejamos todo este tiempo que vivió como solo él lo supo hacer… ¡Gracias papá por todo!”

Gabriel Abaroa Martínez no solo destacó en el ámbito familiar, también construyó una trayectoria ligada al arte. En su perfil personal se describía como “arquitecto de profesión, escritor y músico de corazón. Autor de El Flaco de Oro (biografía de Agustín Lara)”, obra centrada en la vida del icónico compositor Agustín Lara.

Hombre mayor de pelo canoso y gafas sonriendo ampliamente, vestido con una camisa a cuadros azul y blanca; se aprecia un árbol de Navidad borroso al fondo
El productor Alejandro Abaroa dio a conocer el fallecimiento con un mensaje que reflejó el legado personal y familiar de su padre. (Facebook)

Su pasión por la música lo llevó a profundizar en la figura del artista veracruzano, lo que incluso derivó en un reconocimiento internacional. En 2020, el propio Abaroa compartió: “Hace muchos años mi pasión por la música y vida de Agustín Lara me convirtió en su biógrafo”. Ese mismo año recibió el Premio Agustín Lara otorgado por el patronato con sede en Los Ángeles.

Más allá de su carrera, Gabriel Abaroa consolidó una familia profundamente vinculada al entretenimiento. Durante casi 80 años compartió su vida con Cristina Suzarte, con quien formó un hogar y tuvo seis hijos: Gabriel, Liliana, Cristina, Mauricio, Alejandro y Sergio.

El núcleo familiar se convirtió en un proyecto artístico bajo el nombre de “La Familia Musical Abaroa”, agrupación con la que se presentaron en espacios emblemáticos de la televisión como Siempre en Domingo, impulsados por el productor Raúl Velasco.

Cuatro mujeres en vestidos de gala se abrazan en un escenario. Una sostiene un trofeo. Al fondo, una pantalla muestra texto y el rostro de una mujer
Entre sus hijos destacan figuras relevantes en la industria. Liliana Abaroa formó parte del grupo Pandora durante siete años. (Olmera1989: Instagram)

Entre sus hijos destacan figuras relevantes en la industria. Liliana Abaroa formó parte del grupo Pandora durante siete años, en una etapa clave para la agrupación. Por su parte, Gabriel Abaroa se consolidó como ejecutivo en la Academia Latina de la Grabación, mientras que Alejandro desarrolló una carrera como productor musical en proyectos infantiles de televisión.

El legado de Gabriel Abaroa Martínez trasciende su obra personal. Su influencia se refleja en la trayectoria de sus hijos y en el impacto que tuvo en la música y la cultura popular en México. Su familia lo despidió con orgullo, al recordar una vida dedicada al arte, la disciplina y la unión familiar.

Temas Relacionados

Gabriel AbaroaLiliana AbaroaPandoramexico-entretenimiento

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 20 de abril

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 20 de abril

Sheinbaum coincide con el presidente de España en que la “derecha es el odio”

La presidenta respaldó el discurso de Pedro Sánchez en la cumbre progresista de Barcelona

Sheinbaum coincide con el presidente de España en que la “derecha es el odio”

Empresas de autobuses ya no podrán exigir identificación y estatus migratorio de pasajeros tras fallo de tribunal federal

Las empresas ya no pueden negar boletos ni acceso a pasajeros sin identificación ni estancia migratoria

Empresas de autobuses ya no podrán exigir identificación y estatus migratorio de pasajeros tras fallo de tribunal federal

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica

Sheinbaum coincide con Trump y Lula: la ONU debe reducir gastos y recuperar su autoridad mundial

La presidenta respaldó las críticas de Lula da Silva a la ONU y coincidió con Trump en la necesidad de reducir su burocracia

Sheinbaum coincide con Trump y Lula: la ONU debe reducir gastos y recuperar su autoridad mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de media tonelada de aparente marihuana en operativo en la zona rural de Acapulco

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: intervienen casa de seguridad de grupo criminal en Tuxtla Gutiérrez durante operativo en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Niurka es la primera eliminada de La Mansión VIP, acusa favoritismos y arremete contra HotSpanish en vivo

DEPORTES

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

José Ramón Fernández ve “una dictadura” en el futbol y en México: “No estamos en democracia, es peligroso”

Gerardo Ulloa obtiene su segunda medalla de oro de la semana en Cross Country