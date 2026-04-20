Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

Gabriel Abaroa Martínez fue padre de Liliana Abaroa y del productor Alejandro Abaroa. (Pandora: X / Facebook)

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras la muerte de Gabriel Abaroa Martínez, padre de Liliana Abaroa y del productor Alejandro Abaroa. La noticia se confirmó este domingo 19 de abril a través de redes sociales por su familia.

Fue su hijo Alejandro quien dio a conocer el fallecimiento con un mensaje que reflejó el legado personal y familiar de su padre.

“Este jovenazo de casi 94 añitos, hoy nos deja para reunirse con Diosito. Se fue en paz y dejando a toda la familia con el gran orgullo de haberlo tenido como esposo, papá, abuelo, hermano, hijo y amigo. Hoy festejamos todo este tiempo que vivió como solo él lo supo hacer… ¡Gracias papá por todo!”

Gabriel Abaroa Martínez no solo destacó en el ámbito familiar, también construyó una trayectoria ligada al arte. En su perfil personal se describía como “arquitecto de profesión, escritor y músico de corazón. Autor de El Flaco de Oro (biografía de Agustín Lara)”, obra centrada en la vida del icónico compositor Agustín Lara.

El productor Alejandro Abaroa dio a conocer el fallecimiento con un mensaje que reflejó el legado personal y familiar de su padre. (Facebook)

Su pasión por la música lo llevó a profundizar en la figura del artista veracruzano, lo que incluso derivó en un reconocimiento internacional. En 2020, el propio Abaroa compartió: “Hace muchos años mi pasión por la música y vida de Agustín Lara me convirtió en su biógrafo”. Ese mismo año recibió el Premio Agustín Lara otorgado por el patronato con sede en Los Ángeles.

Más allá de su carrera, Gabriel Abaroa consolidó una familia profundamente vinculada al entretenimiento. Durante casi 80 años compartió su vida con Cristina Suzarte, con quien formó un hogar y tuvo seis hijos: Gabriel, Liliana, Cristina, Mauricio, Alejandro y Sergio.

El núcleo familiar se convirtió en un proyecto artístico bajo el nombre de “La Familia Musical Abaroa”, agrupación con la que se presentaron en espacios emblemáticos de la televisión como Siempre en Domingo, impulsados por el productor Raúl Velasco.

Entre sus hijos destacan figuras relevantes en la industria. Liliana Abaroa formó parte del grupo Pandora durante siete años. (Olmera1989: Instagram)

Entre sus hijos destacan figuras relevantes en la industria. Liliana Abaroa formó parte del grupo Pandora durante siete años, en una etapa clave para la agrupación. Por su parte, Gabriel Abaroa se consolidó como ejecutivo en la Academia Latina de la Grabación, mientras que Alejandro desarrolló una carrera como productor musical en proyectos infantiles de televisión.

El legado de Gabriel Abaroa Martínez trasciende su obra personal. Su influencia se refleja en la trayectoria de sus hijos y en el impacto que tuvo en la música y la cultura popular en México. Su familia lo despidió con orgullo, al recordar una vida dedicada al arte, la disciplina y la unión familiar.