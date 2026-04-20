México

Sheinbaum coincide con el presidente de España en que la “derecha es el odio”

La presidenta respaldó el discurso de Pedro Sánchez en la cumbre progresista de Barcelona

Guardar
Durante una conferencia, la mandataria mexicana afirmó coincidencias con el discurso del presidente del Gobierno español, al resaltar diferencias entre modelos de gobierno frente a líderes progresistas reunidos en Barcelona.
Durante una conferencia, la mandataria mexicana afirmó coincidencias con el discurso del presidente del Gobierno español, al resaltar diferencias entre modelos de gobierno frente a líderes progresistas reunidos en Barcelona.

La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad. Cuestionada este lunes en su conferencia matutina sobre el encendido discurso que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronunció días antes en la cumbre progresista de Barcelona, la mandataria mexicana respondió sin titubeos y con una definición que rápidamente se convirtió en el momento más comentado de la mañana.

“Pues coincidimos. La derecha es el odio. La derecha es la discriminación. La derecha es el clasismo, el racismo. La derecha es la represión”, afirmó Sheinbaum ante los medios de comunicación.

El mensaje de Sánchez que detonó el debate

El contexto es la IV cumbre “En defensa de la democracia”, celebrada el pasado 18 de abril en Barcelona, donde más de 5,000 representantes y líderes de partidos progresistas de todo el mundo se reunieron bajo la consigna de hacer frente a la ola reaccionaria global.

En ese foro, Sánchez lanzó una frase que resonó en toda la región: “No gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba”, en referencia a la ultraderecha y la derecha. El presidente español también defendió la regularización de migrantes y remató con una declaración de principios: “España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia”.

Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva señaló en el mismo foro que la extrema derecha mundial “se ha aprovechado del malestar de la población inventando mentiras” sobre migrantes, mujeres y minorías.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, da la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, España. 18 de abril de 2026. REUTERS/Nacho Doce
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, da la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, España. 18 de abril de 2026. REUTERS/Nacho Doce

Libertad con bienestar: la contrapropuesta de Sheinbaum

Más allá de la crítica, la presidenta mexicana construyó un argumento. Frente a lo que describió como “la libertad de unos cuantos” que predica la derecha, Sheinbaum contrapuso una visión distinta:

  • “La libertad con bienestar. Porque si no hay bienestar, no se puede hablar de libertad.”
  • “Cuando no hay acceso a la educación, ¿cuál libertad?”
  • “Cuando no hay acceso a la salud, no se puede hablar de libertad.”

Sheinbaum acusó a los gobiernos de derecha de sostener que la educación y la salud “deben ser una mercancía, no un derecho”, y enmarcó la diferencia entre ambos proyectos políticos como la elección entre el odio y la solidaridad, entre la exclusión y la fraternidad.

Cumbre progresista Barcelona
(Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

“Somos gobiernos del pueblo”: la cita de Lincoln

Para cerrar su posicionamiento, la presidenta recurrió a una citetomando la definición de democracia de Abraham Lincoln —gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo—, Sheinbaum trazó la línea que, en su visión, separa a los gobiernos de la transformación de lo que llamó “los gobiernos de la élite, por la élite y para las élites”.

Destacó que en México este modelo “tiene una gran aceptación”, precisamente porque, dijo, representa los valores del pueblo frente a los intereses de unos pocos.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumPolítica MexicanaPedro SanchezEspañaBarcelonamexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 20 de abril

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 20 de abril

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

La noticia se confirmó a través de redes sociales por su familia

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

Empresas de autobuses ya no podrán exigir identificación y estatus migratorio de pasajeros tras fallo de tribunal federal

Las empresas ya no pueden negar boletos ni acceso a pasajeros sin identificación ni estancia migratoria

Empresas de autobuses ya no podrán exigir identificación y estatus migratorio de pasajeros tras fallo de tribunal federal

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE? Este decreto lo indica

Sheinbaum coincide con Trump y Lula: la ONU debe reducir gastos y recuperar su autoridad mundial

La presidenta respaldó las críticas de Lula da Silva a la ONU y coincidió con Trump en la necesidad de reducir su burocracia

Sheinbaum coincide con Trump y Lula: la ONU debe reducir gastos y recuperar su autoridad mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de media tonelada de aparente marihuana en operativo en la zona rural de Acapulco

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: intervienen casa de seguridad de grupo criminal en Tuxtla Gutiérrez durante operativo en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

DEPORTES

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Quién será el rival de México para buscar el boleto al Mundial Femenil 2027

Mateo Chávez recuerda a Chivas tras ganar la Copa de Países Bajos con el AZ Alkmaar

León vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

José Ramón Fernández ve “una dictadura” en el futbol y en México: “No estamos en democracia, es peligroso”

Gerardo Ulloa obtiene su segunda medalla de oro de la semana en Cross Country