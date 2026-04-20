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Los mejores aceites para reparar el cabello maltratado y la forma correcta de aplicarlos

Una rutina sencilla con ingredientes como argán o coco puede marcar la diferencia en la hidratación y el brillo de tu melena

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manos creando perfume, mezcla de esencias, frascos con aceites esenciales, perfumería artesanal, laboratorio de fragancias - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Al elegir productos naturales, es posible revitalizar fibras capilares incluso si has sufrido daños por calor o tintes químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aceites naturales se ha consolidado como una alternativa efectiva para reparar el cabello maltratado por el sol, el calor y los tratamientos químicos.

Aceite de argán, coco, oliva y almendras ofrecen nutrientes esenciales que hidratan, fortalecen y devuelven el brillo a la melena sin recurrir a productos sintéticos.

Incorporar estos aceites en la rutina de cuidado capilar permite mejorar la salud del cabello de forma sencilla, económica y segura. Conocer sus beneficios y la manera correcta de aplicarlos facilita recuperar la vitalidad del cabello dañado.

Mujer de 35 años, de pelo oscuro y expresión preocupada, se mira en el espejo sosteniendo un cepillo redondo con cabello y un mechón en su mano izquierda.
El uso de aceites naturales para reparar el cabello maltratado permite restaurar la hidratación y el brillo perdido por el sol y tratamientos químicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los mejores aceites para reparar el cabello maltratado

De acuerdo con especialista en belleza natural, entre los aceites más recomendados para reparar el cabello maltratado son los siguientes:

  • Aceite de argán: Rico en vitamina E y ácidos grasos, ayuda a hidratar, suavizar y dar brillo al cabello. Es ideal para puntas abiertas y cabello seco.
  • Aceite de coco: Penetra la fibra capilar, repara el daño, reduce la pérdida de proteínas y deja el cabello más fuerte y manejable. Es útil para cabellos muy secos o tratados químicamente.
  • Aceite de oliva: Nutre y aporta suavidad, además de ayudar a reducir el frizz y las puntas abiertas. Es fácil de conseguir y apto para mascarillas caseras.
  • Aceite de almendras: Rico en ácidos grasos y vitaminas A, B y E, mejora la elasticidad y la hidratación del cabello.
  • Aceite de jojoba: Muy similar al sebo natural del cuero cabelludo, hidrata sin dejar sensación grasosa y ayuda a regular la producción de grasa.
  • Aceite de ricino: Favorece el crecimiento del cabello y repara el daño en el cuero cabelludo y las puntas.
Una gota de aceite dorado brillante cuelga de un dispositivo transparente, tipo jeringa, sobre un frasco de vidrio ámbar. Fondo liso y neutro.
Adoptar aceites naturales en la rutina capilar resulta una solución sencilla, económica y eficaz para evitar productos sintéticos y químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar aceites naturales para reparar el cabello maltratado

Aquí tienes un procedimiento sencillo y seguro para aplicar aceites naturales y reparar el cabello maltratado:

  1. Elige el aceite adecuado: Selecciona aceites como argán, coco, oliva, almendras, jojoba o ricino, según tus necesidades y tipo de cabello.
  2. Calienta ligeramente el aceite: Vierte de una a dos cucharadas del aceite en un recipiente resistente y caliéntalo por unos segundos al baño María o en el microondas. El aceite debe estar tibio, no caliente.
  3. Aplica sobre el cabello seco o húmedo: Divide el cabello en secciones para facilitar la aplicación. Coloca el aceite en las palmas de las manos y distribúyelo de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo si tienes tendencia a grasa.
  4. Masajea suavemente: Realiza un masaje en el cabello y, si lo deseas, en el cuero cabelludo para mejorar la absorción y estimular la circulación.
  5. Deja actuar: Cubre el cabello con una toalla, gorra de baño o plástico. Deja actuar entre 20 y 30 minutos. Para un tratamiento más profundo, puedes dejarlo toda la noche.
  6. Enjuaga y lava: Lava el cabello con shampoo suave y agua tibia para eliminar el exceso de aceite. Es posible que necesites dos lavados si el aceite es muy denso.
  7. Frecuencia: Aplica el tratamiento una o dos veces por semana, según el nivel de daño y las necesidades de tu cabello.

Este método ayuda a reparar, hidratar y devolver el brillo al cabello maltratado, evitando el uso de productos químicos agresivos.

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