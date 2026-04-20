Rayados vs Puebla, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

(X / @Rayados)

Con el torneo en su tramo final, Rayados y Puebla se enfrentan en un duelo que pone en juego sus últimas opciones en el Clausura 2026.

La Jornada 16 los encuentra fuera de zona de clasificación y con poco margen, en un partido que puede marcar su destino en la competencia.

Así llegan Monterrey y Puebla a la Jornada 16

(REUTERS/Jorge Lopez)

Rayados se presenta en la posición 14 de la tabla con 15 puntos, en una situación en la que ya no depende únicamente de sus resultados para aspirar a los puestos de clasificación.

Por su parte, Puebla ocupa el lugar 16 con 13 unidades, con opciones limitadas en la recta final del campeonato.

El partido se da en un contexto donde ambos clubes buscan cerrar el torneo con resultados que les permitan mantenerse con posibilidades matemáticas.

Con la fase regular en su tramo decisivo, cada punto adquiere relevancia en la definición de los equipos que avanzarán a la siguiente ronda.

Horario y dónde ver el Monterrey vs Puebla

(REUTERS/Daniel Becerril)

El encuentro se disputará este martes 21 de abril en el Estadio BBVA, con inicio programado a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma ViX, mientras que el seguimiento minuto a minuto podrá consultarse en FOX Sports.