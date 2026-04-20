La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Además de ser QB de los Malosos, los llevó a ganar dos anillos de Super Bowl, convirtiéndose en un referente para todos los latinos. (Charles LeClaire-USA TODAY Sports)

La época ganadora de los Raiders está estrechamente ligada a John Madden, el entrenador que inspiró el famoso videojuego de fútbol americano, pero también a Tom Flores que marcó un antes y un después en la representación latina dentro de la NFL.

Los orígenes de Tom Flores

(Charles LeClaire-USA TODAY Sports)

Tom Flores es hijo de inmigrantes mexicanos originarios de Chihuahua, quienes se ganaban la vida como jornaleros agrícolas y criaron a su familia en un entorno humilde.

Durante su juventud, se destacó en distintas disciplinas deportivas, pero fue en el fútbol americano donde encontró su verdadera vocación. Tras graduarse de la preparatoria, ingresó al College of the Pacific en Stockton, California —actual Universidad del Pacífico—, donde se consolidó como mariscal de campo y llamó la atención por su visión de juego y liderazgo dentro del campo.

Al inicio, su sueño de llegar a la liga profesional se vio frenado al no ser seleccionado en el Draft de la NFL, lo que podría haber marcado el fin de su carrera. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a probar suerte en la recién creada Liga de Fútbol Americano (AFL, por sus siglas en inglés), donde encontró la oportunidad que le permitió convertirse, primero, en un quarterback profesional y después en un referente histórico dentro del fútbol americano de mayor nivel.

Su carrera en la NFL

(Charles LeClaire-USA TODAY Sports)

Flores inició su carrera profesional como jugador en 1960 con los Oakland Raiders de la AFL, donde se convirtió en el primer mariscal de campo de origen latino en jugar en una liga profesional de fútbol americano de primer nivel.

Después de su paso por Oakland, tuvo breves estancias en otros conjuntos de la misma liga, como los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, donde formó parte del plantel que conquistó el Super Bowl IV frente a los Minnesota Vikings.

Etapa como entrenador

Tras retirarse como jugador, el ex mariscal de campo comenzó su carrera como asistente en Buffalo y Oakland, adquiriendo experiencia en el banquillo que le abrió las puertas a un rol de mayor responsabilidad.

En 1979, con la salida de John Madden, asumió el cargo de entrenador en jefe de los Raiders, convirtiéndose en el segundo entrenador de origen latino en la historia de la NFL. Bajo su dirección, el equipo alcanzó dos de sus etapas más gloriosas.

Para la temporada de 1980, llevó a los Malosos a la victoria en el Super Bowl XV tras vencer a los Philadelphia Eagles y tres años después repitió la hazaña con una contundente victoria sobre Washington en el Super Bowl XVIII.

Durante su paso por la franquicia dejó un récord de 83‑53 en temporada regular y 8‑3 en playoffs, lo que lo consolida como uno de los estrategas más exitosos de su generación

Después de dejar Oakland, tuvo un breve paso por la oficina administrativa de los Seahawks antes de asumir como entrenador en jefe del equipo en 1992. Sin embargo, no logró replicar el nivel de éxito alcanzado con los Raiders y dejó el cargo tras tres temporadas.

En 2021, su impacto en el deporte al ser inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio, consolidando su figura como pionero latino y referente para generaciones futuras dentro del emparrillado.