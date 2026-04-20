México

Beca Rita Cetina 2026: cuándo es el próximo pago de 1,900 pesos a todos los beneficiarios del programa

La iniciativa entrega los recursos bimestralmente de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario o beneficiaria

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La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido en su primera etapa a estudiantes de secundaria
La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido en su primera etapa a estudiantes de secundaria

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido en su primera etapa a estudiantes de secundaria, aunque su meta es llegar a todos los alumnos de nivel básico de escuelas públicas del país.

El programa se encuentra disponible en todo el país y otorga a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos. Además, por cada hijo adicional inscrito en secundaria, los beneficiarios reciben 700 pesos extra.

Por su parte, la iniciativa entregará a los alumnos de primaria un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.

Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)
Los alumnos de primaria que estén inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos (X@Julio_LeonT)

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina a los beneficiarios?

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los apoyos, se espera que el próximo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina sea en junio. Cabe recordar la última distribución de los recursos se llevó a cabo del 1 al 16 de abril de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Además, durante julio y agosto no habrá depósitos a los beneficiarios por ser periodo vacacional, y así lo establecen las reglas de operación del programa.

Formas de confirmar si ya llegó el depósito

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite confirmar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

El Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, brinda la opción de verificar el saldo ingresando la CURP. Asimismo, la línea 800 900 2000 proporciona información sobre el pago al introducir los 16 dígitos de la tarjeta.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Meta e impacto social del programa

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

Finalmente, para resolver dudas o aclaraciones, los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular del organismo, son la fuente recomendada. El teléfono 55 1162 0300 atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

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