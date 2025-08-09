México

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

La Marina logró detectarlos tras la denuncia de pacientes que presentaron reacciones adversas a los tratamientos oncológicos

Por Ale Huitron

La Marina logró ubicar a
La Marina logró ubicar a la célula dedicada al tráfico de medicamentos apócrifos. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Una célula delictiva dedicada al tráfico de medicamentos apócrifos fue ubicada por la Secretaría de Marina (Semar) tras denuncias realizadas por pacientes con cáncer que padecían reacciones adversas a su tratamiento oncológico en Jalisco.

La operación fue ejecutada por agentes de la Marina en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) de febrero a agosto de 2024, que derivó en la captura del presunto líder de la célula criminal dedicada a la falsificación de fármacos en Guadalajara.

De acuerdo con un informe al que Infobae México tuvo acceso, el inicio de las investigaciones comenzó luego de que pacientes con cáncer que se encontraban en varios hospitales del estado presentaron reacciones adversas al tratamiento implementado con algunos medicamentos, por lo que tras diversos análisis, se determinó que los fármacos eran falsificados.

La investigación permitió el hallazgo de una red de falsificación de medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades graves, quienes además se encargaban de distribuir fármacos controlados de manera ilegal y drogas altamente adictivas.

Durante la detención de uno
Durante la detención de uno de los presuntos líderes de la organización fueron halladas cajas falsificadas de medicamentos. Foto: Especial.

Uno de los presuntos líderes de la organización criminal, identificado como Josué “R”, alias “El Tacho”, fue detenido el 23 de agosto de 2024 durante un operativo realizado en un domicilio de la colonia Panorámica del sector de Huentitlán en Guadalajara, Jalisco.

En la acción los agentes de la Marina localizaron y aseguraron más de 12 mil 500 dosis de medicamentos controlados y apócrifos para el tratamiento de enfermedades graves, así como sustancias con probable contenido de fentanilo que tenían un valor estimado de más de 10 millones de pesos.

Además, fueron halladas mil 556 impresiones de cartón de cajas de medicamentos apócrifos, hojas de instrucción para aplicación y miles de etiquetas con sellos de autenticidad apócrifos que en el mercado tendrían un valor aproximado de más de 100 millones de pesos.

En el domicilio también se asuraron dos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos útiles, diversos envoltorios de colores con sustancia blanca de presunta cocaína y metanfetamina, dinero en efectivo y un vehículo

Las pesquisas detallan que “El Tacho” operaba una red de distribución de medicamentos falsos que se desplazaba a otras cuatro entidades federativas que incluyen la CDMX.

Así operaba la red dedicada a la venta de medicamento apócrifo

Etiquetas apócrifas aseguradas durante la
Etiquetas apócrifas aseguradas durante la detención de "El Tacho". Foto: Especial

El documento al que tuvo acceso esta casa editorial refiere que la célula criminal utilizaba geles congelados para realizar la entrega de los medicamentos oncológicos falsificados para “garantizar” su cadena de frío.

La investigación logró determinar que dicho grupo criminal adquiría medicamentos en farmacias sin registro sanitario, les colocaban etiquetas falsas y los comercializaban de forma ilegal a sobreprecio.

El principal medicamento falsificado que esta red comercializaba era la Keytruda, utilizada en el tratamiento contra el cáncer, y que tiene un valor comercial aproximado de 107 mil pesos.

Otros fármacos para el mismo tratamiento que eran vendidos son Octagam (de más de 30 mil pesos), Jevtana (de más de 100 mil pesos) y Perjeta (de más de 90 mil pesos). Así como medicamentos controlados de menor precio, entre los que se encuentran el Misoprostol y Clonazepam, con valor de entre 800 y 100 pesos en el mercado.

FOTO DE ARCHIVO: Se exhiben
FOTO DE ARCHIVO: Se exhiben medicamentos en una farmacia en Bogotá, Colombia, Diciembre 1, 2024. REUTERS/Luis Jaime Acosta

De acuerdo con un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2024, se han detectado que la mayor parte de la producción de medicamentos falsificados que son diseñados para parecer auténticos ocurre en países como China, México e India.

“Las ventas a través de mercados en internet y redes sociales son la principal fuente para que los consumidores obtengan medicamentos falsificados. Los consumidores también compran estos medicamentos en México en pequeñas farmacias no afiliadas a cadenas y sin licencia, ubicadas a lo largo de la frontera y en zonas turísticas”, asegura el documento.

