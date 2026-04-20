Lunes lluvioso en México: SMN pronostica precipitaciones muy fuertes en distintas zonas hoy 20 de abril

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

El inicio de semana llega con paraguas en mano. Este lunes 20 de abril, gran parte del país enfrentará un panorama de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

La combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocará precipitaciones significativas en diversas regiones, especialmente en el centro y occidente del territorio nacional.

Estados con lluvias muy fuertes hoy 20 de abril

El organismo pronosticó lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en:

Michoacán (noroeste, centro y noreste)

Guanajuato (sur y sureste)

Estado de México (oeste, centro y suroeste)

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Tormentas, granizo y lluvias en otras regiones

Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en entidades como:

Jalisco

Querétaro

Morelos

Ciudad de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Mientras que habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en estados del norte, centro y sureste, incluyendo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala.

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo en zonas urbanas y carreteras.

Persistirá la onda de calor en varias regiones

A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente en gran parte del país. El SMN informó que continuará la onda de calor, con temperaturas de:

40 a 45 °C en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Chiapas

35 a 40 °C en estados del norte, occidente y sureste

30 a 35 °C en zonas del centro y Golfo de México

Este contraste entre calor extremo y lluvias intensas será una constante durante el día.

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas de este lunes pueden generar:

Inundaciones y deslaves

Caída de árboles y anuncios

Encharcamientos en zonas urbanas

Afectaciones por calor extremo

Por ello, se recomienda:

Evitar cruzar calles o ríos con corrientes fuertes

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

Conducir con precaución durante lluvias

Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol

Un lunes de contrastes en México

El clima de este lunes refleja el típico contraste de abril en México: mientras algunas regiones enfrentan tormentas intensas, otras lidian con altas temperaturas sofocantes.

Así que no está de más salir preparado para todo: desde impermeable hasta bloqueador solar, porque el clima hoy no dará tregua en ninguna parte del país.