Lunes lluvioso en México: SMN pronostica precipitaciones muy fuertes en distintas zonas hoy 20 de abril

El inicio de semana llega con paraguas en mano. Este lunes 20 de abril, gran parte del país enfrentará un panorama de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
La combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocará precipitaciones significativas en diversas regiones, especialmente en el centro y occidente del territorio nacional.
Estados con lluvias muy fuertes hoy 20 de abril
El organismo pronosticó lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en:
- Michoacán (noroeste, centro y noreste)
- Guanajuato (sur y sureste)
- Estado de México (oeste, centro y suroeste)
Estas condiciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Tormentas, granizo y lluvias en otras regiones
Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en entidades como:
- Jalisco
- Querétaro
- Morelos
- Ciudad de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
Mientras que habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en estados del norte, centro y sureste, incluyendo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala.
Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo en zonas urbanas y carreteras.
Persistirá la onda de calor en varias regiones
A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente en gran parte del país. El SMN informó que continuará la onda de calor, con temperaturas de:
- 40 a 45 °C en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Chiapas
- 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y sureste
- 30 a 35 °C en zonas del centro y Golfo de México
Este contraste entre calor extremo y lluvias intensas será una constante durante el día.
Riesgos y recomendaciones
Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas de este lunes pueden generar:
- Inundaciones y deslaves
- Caída de árboles y anuncios
- Encharcamientos en zonas urbanas
- Afectaciones por calor extremo
Por ello, se recomienda:
- Evitar cruzar calles o ríos con corrientes fuertes
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
- Conducir con precaución durante lluvias
- Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol
Un lunes de contrastes en México
El clima de este lunes refleja el típico contraste de abril en México: mientras algunas regiones enfrentan tormentas intensas, otras lidian con altas temperaturas sofocantes.
Así que no está de más salir preparado para todo: desde impermeable hasta bloqueador solar, porque el clima hoy no dará tregua en ninguna parte del país.