México

Lunes lluvioso en México: SMN pronostica precipitaciones muy fuertes en distintas zonas hoy 20 de abril

La combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocará precipitaciones significativas, especialmente en el centro y occidente del país

Guardar
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 24 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

El inicio de semana llega con paraguas en mano. Este lunes 20 de abril, gran parte del país enfrentará un panorama de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

La combinación de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad provocará precipitaciones significativas en diversas regiones, especialmente en el centro y occidente del territorio nacional.

Estados con lluvias muy fuertes hoy 20 de abril

El organismo pronosticó lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en:

  • Michoacán (noroeste, centro y noreste)
  • Guanajuato (sur y sureste)
  • Estado de México (oeste, centro y suroeste)

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Tormentas, granizo y lluvias en otras regiones

Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en entidades como:

  • Jalisco
  • Querétaro
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco

Mientras que habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en estados del norte, centro y sureste, incluyendo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala.

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo en zonas urbanas y carreteras.

Persistirá la onda de calor en varias regiones

A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente en gran parte del país. El SMN informó que continuará la onda de calor, con temperaturas de:

  • 40 a 45 °C en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero y Chiapas
  • 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y sureste
  • 30 a 35 °C en zonas del centro y Golfo de México

Este contraste entre calor extremo y lluvias intensas será una constante durante el día.

Riesgos y recomendaciones

Las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas de este lunes pueden generar:

  • Inundaciones y deslaves
  • Caída de árboles y anuncios
  • Encharcamientos en zonas urbanas
  • Afectaciones por calor extremo

Por ello, se recomienda:

  • Evitar cruzar calles o ríos con corrientes fuertes
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales
  • Conducir con precaución durante lluvias
  • Hidratarse y evitar exposición prolongada al sol

Un lunes de contrastes en México

El clima de este lunes refleja el típico contraste de abril en México: mientras algunas regiones enfrentan tormentas intensas, otras lidian con altas temperaturas sofocantes.

Así que no está de más salir preparado para todo: desde impermeable hasta bloqueador solar, porque el clima hoy no dará tregua en ninguna parte del país.

Temas Relacionados

Frente FríoLluviasClimaTemperaturaMeteorologíaMéxicoEstadosmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl registró 2 exhalaciones este 20 de abril

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 2 exhalaciones este 20 de abril

Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

Habrá tres duelos que se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

¿Vigilancia aérea en el Mundial? Habrá control estricto sobre vuelos y drones en sedes

La Sedena publicó en el DOF el acuerdo que crea zonas de vigilancia aérea de 111 km de radio sobre las sedes del Mundial FIFA 2026 en México

¿Vigilancia aérea en el Mundial? Habrá control estricto sobre vuelos y drones en sedes

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Las siete figuras contenían poco más de cinco kilogramos de droga

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Mujer grafitea camioneta de más de 4 millones de pesos de su novio tras descubrir infidelidad |VIDEO

El incidente, ocurrido en la colonia Polanco de Ciudad de México, fue transmitido en redes sociales por el influencer Alex Tacher

Mujer grafitea camioneta de más de 4 millones de pesos de su novio tras descubrir infidelidad |VIDEO
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadísima la vieja”

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos

DEPORTES

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Pumas vs FC Juárez: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

Rayados vs Puebla, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

NFL Draft 2026: qué es, cómo funciona y dónde ver desde México