NFL Draft 2026: qué es, cómo funciona y dónde ver desde México

Fernando Mendoza, ganador del Heisman, se perfila para ser el pick #1 global y convertirse en el nuevo mariscal de campo de los Raiders. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El NFL Draft 2026 comienza este jueves 23 de abril desde Pittsburgh, Pensilvania, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), donde los mejores talentos del fútbol americano colegial darán el salto al profesionalismo.

Formato del NFL Draft

El evento dura tres días y cuenta con siete rondas. (AP Foto/Jeff Roberson)

El NFL Draft es el proceso anual mediante el cual los equipos de la National Football League (NFL) seleccionan a jugadores universitarios para integrarlos a sus plantillas.

Cada uno de los 32 equipos tiene la oportunidad de elegir jugadores en un orden que se determina según su desempeño en la temporada anterior: el equipo con peor récord elige primero y el campeón del Super Bowl elige al final de cada ronda con el objetivo de equilibrar el nivel de competencia en la liga.

Además de la selección regular, los equipos pueden intercambiar posiciones o selecciones (picks) con otros clubes, lo que añade una dimensión estratégica al evento. Los jugadores elegidos suelen firmar contratos con su nuevo equipo poco después de ser seleccionados, marcando el inicio de su carrera en la NFL.

Orden de picks para la primera ronda del Draft 2026

(Kirby Lee-Imagn Images)

Previo al desarrollo del Draft 2026 de la NFL, los New York Giants dieron la nota al intercambiar a Dexter Lawrence por el pick 10 de los Cincinnati Bengals, por lo cual el orden de selección quedará de la siguiente forma:

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs New York Giants (vía Cincinnati Bengals) Miami Dolphins Dallas Cowboys Los Angeles Rams (vía Atlanta Falcons) Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers New York Jets (vía Indianapolis Colts) Detroit Lions Minnesota Vikings Carolina Panthers Dallas Cowboys (vía Green Bay Packers) Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles Cleveland Browns (vía Jacksonville Jaguars) Chicago Bears Buffalo Bills San Francisco 49ers Houston Texans Kansas City Chiefs (vía Los Angeles Rams) Miami Dolphins (vía Denver Broncos) New England Patriots Seattle Seahawks

Con la primera selección global, los Raiders se perfilan para seleccionar a Fernando Mendoza, QB de los Indiana Hoosiers, como su nuevo mariscal de campo y convertirse en la nueva cara de la franquicia.

Cuándo y dónde ver en vivo desde México

(Kirby Lee-Imagn Images)

Estos son los horarios para cada una de las rondas para el centro de México:

Día 1 - Jueves 23 de abril (18:00 hrs): Ronda 1 (10 minutos por selección).

Día 2 - Viernes 24 de abril (17:00 hrs): Rondas 2 y 3 (7 minutos por selección en 2da ronda, 5 en 3ra).

Día 3 - Sábado 25 de abril (10:00 hrs): Rondas 4 a 7 (5 minutos por selección, 4 en la 7ma)

ESPN, Disney+, TUDN y NFL Network transmitirán el evento a través de sus distintas señales.