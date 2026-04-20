Senado discutirá reforma sobre vivienda adecuada, para mayor accesibilidad a trabajadores: esta es la agenda

El Senado de la República alista una semana clave en su agenda legislativa, en la que destaca la discusión de una reforma a la Ley de Vivienda que busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada para las y los trabajadores en México.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que esta iniciativa forma parte de los asuntos prioritarios que serán analizados en comisiones y posteriormente en el Pleno durante los próximos días.

Reforma a la Ley de Vivienda: mayor accesibilidad para trabajadores

De acuerdo con lo expuesto por Laura Itzel Castillo, el dictamen deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo central hacer más accesible la adquisición de vivienda adecuada para la población trabajadora.

El proyecto busca atender una de las principales necesidades sociales en el país: el acceso a vivienda con condiciones adecuadas, lo que implica no solo calidad estructural, sino también factores como asequibilidad, servicios y ubicación.

Además, la propuesta contempla sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, alineado con estándares más amplios de bienestar.

¿Cuándo se discutirá la reforma?

La agenda legislativa establece que:

Lunes 20 de abril: Las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda; Trabajo y Previsión Social; y Estudios Legislativos Primera discutirán el dictamen.

Martes 21 de abril:El dictamen podría ser llevado al Pleno del Senado para su discusión y posible votación.

Este proceso forma parte del trámite legislativo tras la recepción de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Otros temas en la agenda del Senado

Además de la reforma en materia de vivienda adecuada, el Senado abordará otros asuntos relevantes durante la semana:

Recepción de 11 minutas y del Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República .

Discusión de reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo .

Análisis de una reforma en materia de fiscalización para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Debate sobre la salida de tropas nacionales para entrenamiento especializado.

Propuestas para mejorar la coordinación en la construcción de infraestructura hospitalaria.

Asimismo, el Senado se mantendrá atento a la eventual aprobación de la reforma constitucional en materia de feminicidio, que se discute en la Cámara de Diputados.

Importancia de la reforma de vivienda adecuada

La discusión de esta reforma se da en un contexto donde el acceso a vivienda sigue siendo un reto para millones de trabajadores. La iniciativa busca fortalecer el papel de instituciones como Infonavit y Fovissste, ampliando las opciones de acceso a vivienda mediante esquemas más flexibles.

Con ello, el Senado pretende avanzar hacia un modelo que garantice no solo el derecho a la vivienda, sino también condiciones que aseguren su habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad.