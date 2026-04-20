Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 20 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio a 17,34 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% con respecto al dato de la sesión previa, cuando finalizó con 17,33 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,42%; pero en el último año aún acumula un descenso del 10,48%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, acumula cuatro fechas seguidas en positivo. La volatilidad referente a estos siete días es claramente inferior a la acumulada en el último año, de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.