Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 20 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio a 17,34 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% con respecto al dato de la sesión previa, cuando finalizó con 17,33 pesos, reporta Dow Jones.
Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,42%; pero en el último año aún acumula un descenso del 10,48%.
En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, acumula cuatro fechas seguidas en positivo. La volatilidad referente a estos siete días es claramente inferior a la acumulada en el último año, de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.
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