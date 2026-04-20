Cómo preparar alambre de pollo con salsa roja, una receta practica y tradicional

El atractivo de este platillo radica en su sencillez, la facilidad para compartir y la capacidad de adaptarse a distintos acompañamientos, desde tortillas hasta arroz, sin perder el sabor

Platillo mexicano con pollo cocinado en salsa de jitomate, papas, pimientos y chiles verdes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El alambre de pollo con salsa roja es una receta mexicana tradicional que destaca por su sencillez y abundante sabor casero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que se quedan en la memoria, como el aroma de un buen alambre de pollo con salsa roja, hirviendo en el sartén y llenando la cocina con la promesa de una comida abundante y reconfortante.

Este platillo, de raíces mexicanas, es muy sencillo, sabroso y adaptable, perfecto para compartir en familia o con amigos cualquier día del año.

En México, el alambre de pollo es común en reuniones informales y resulta una opción muy buscada tanto en restaurantes como en la cocina de casa cuando se quiere algo rápido, rendidor y con mucho sabor. La salsa roja, hecha a base de tomate, le da ese toque jugoso que invita a acompañar con pan, tortillas o arroz.

Receta de alambre de pollo con salsa roja

El alambre de pollo con salsa roja lleva tiras de pechuga de pollo salteadas con pimiento, cebolla y tocino, todo bañado en salsa de tomate casera. Los ingredientes se cortan en cubos o tiras y se sirve con arroz blanco, tortillas de maíz o pan.

Tiempo de preparación - 45 minutos - Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 600 gramos de pechuga de pollo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde (opcional)
  • 1 cebolla grande
  • 100 gramos de tocino
  • 2 dientes de ajo
  • 400 gramos de tomate triturado (o puré de tomate)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de chile en polvo
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal y pimienta al gusto
  • 3 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
  • Un puñado de perejil fresco (opcional)
  • Un chorrito de agua (si la salsa queda muy espesa)

Cómo preparar alambre de pollo con salsa roja, paso a paso

  1. Cortar el pollo en tiras o cubos del mismo tamaño
  2. Picar la cebolla, los pimientos y el tocino en tiras o cubos
  3. En una sartén grande, calentar el aceite y dorar el tocino hasta que esté crocante
  4. Agregar la cebolla y los pimientos. Saltear por 5 minutos hasta que se suavicen
  5. Incorporar el ajo picado y el pollo. Cocinar a fuego alto hasta que el pollo cambie de color
  6. Sazonar con sal, pimienta, pimentón, chile en polvo y orégano.
  7. Añadir el tomate triturado. Mezclar y, si es necesario, agregar un poco de agua
  8. Bajar el fuego y dejar cocinar de 15 a 20 minutos, moviendo ocasionalmente. Si la salsa se reduce demasiado, agregar más agua
  9. Probar y ajustar la sal y los condimentos. Espolvorear con perejil fresco al final
  10. Servir caliente, acompañado de arroz, tortillas o pan

Consejos técnicos:

  • Sella el pollo a fuego alto para que quede jugoso por dentro.
  • La salsa debe quedar espesa, no líquida.
  • Si es temporada de tomate, puedes usar tomate fresco en cubos.

¿Cuántas porciones salen con esta receta?

Utilizar tomate fresco en temporada y sellar el pollo a fuego alto son claves técnicas para obtener un alambre de pollo jugoso y aromático. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

Valor nutricional aproximado por porción:

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 13 g
  • Proteínas: 38 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.

¿Durante cuánto tiempo se puede guardar esta preparación? En el refrigerador: hasta 3 días, en un recipiente hermético. En congelador: hasta 2 meses, bien cerrado. Siempre recalentar hasta que esté bien caliente antes de servir.

