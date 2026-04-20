Cómo preparar alambre de pollo con salsa roja, una receta practica y tradicional

Hay sabores que se quedan en la memoria, como el aroma de un buen alambre de pollo con salsa roja, hirviendo en el sartén y llenando la cocina con la promesa de una comida abundante y reconfortante.
Este platillo, de raíces mexicanas, es muy sencillo, sabroso y adaptable, perfecto para compartir en familia o con amigos cualquier día del año.
En México, el alambre de pollo es común en reuniones informales y resulta una opción muy buscada tanto en restaurantes como en la cocina de casa cuando se quiere algo rápido, rendidor y con mucho sabor. La salsa roja, hecha a base de tomate, le da ese toque jugoso que invita a acompañar con pan, tortillas o arroz.
Receta de alambre de pollo con salsa roja
El alambre de pollo con salsa roja lleva tiras de pechuga de pollo salteadas con pimiento, cebolla y tocino, todo bañado en salsa de tomate casera. Los ingredientes se cortan en cubos o tiras y se sirve con arroz blanco, tortillas de maíz o pan.
Tiempo de preparación - 45 minutos - Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 600 gramos de pechuga de pollo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde (opcional)
- 1 cebolla grande
- 100 gramos de tocino
- 2 dientes de ajo
- 400 gramos de tomate triturado (o puré de tomate)
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de chile en polvo
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta al gusto
- 3 cucharadas de aceite vegetal o de oliva
- Un puñado de perejil fresco (opcional)
- Un chorrito de agua (si la salsa queda muy espesa)
Cómo preparar alambre de pollo con salsa roja, paso a paso
- Cortar el pollo en tiras o cubos del mismo tamaño
- Picar la cebolla, los pimientos y el tocino en tiras o cubos
- En una sartén grande, calentar el aceite y dorar el tocino hasta que esté crocante
- Agregar la cebolla y los pimientos. Saltear por 5 minutos hasta que se suavicen
- Incorporar el ajo picado y el pollo. Cocinar a fuego alto hasta que el pollo cambie de color
- Sazonar con sal, pimienta, pimentón, chile en polvo y orégano.
- Añadir el tomate triturado. Mezclar y, si es necesario, agregar un poco de agua
- Bajar el fuego y dejar cocinar de 15 a 20 minutos, moviendo ocasionalmente. Si la salsa se reduce demasiado, agregar más agua
- Probar y ajustar la sal y los condimentos. Espolvorear con perejil fresco al final
- Servir caliente, acompañado de arroz, tortillas o pan
Consejos técnicos:
- Sella el pollo a fuego alto para que quede jugoso por dentro.
- La salsa debe quedar espesa, no líquida.
- Si es temporada de tomate, puedes usar tomate fresco en cubos.
¿Cuántas porciones salen con esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
Valor nutricional aproximado por porción:
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 13 g
- Proteínas: 38 g
Estos valores son aproximados y pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.
¿Durante cuánto tiempo se puede guardar esta preparación? En el refrigerador: hasta 3 días, en un recipiente hermético. En congelador: hasta 2 meses, bien cerrado. Siempre recalentar hasta que esté bien caliente antes de servir.