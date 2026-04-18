México

Salsa tatemada casera: receta fácil y tradicional para los antojos

Hay una técnica ancestral en la cocina mexicana sencilla y poderosa, que convierte ingredientes frescos en una explosión de picor y aroma

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Un molcajete de piedra volcánica lleno de salsa roja y espesa con trozos de tomate, cebolla y chiles, con un tejolote dentro
Una salsa casera se prepara tradicionalmente en un molcajete de piedra, combinando ingredientes frescos para un sabor auténtico. (Gemini)

¿Sabías que en México existe una salsa capaz de transformar cualquier comida cotidiana en una experiencia intensa y llena de carácter? Solo hace falta el aroma del tomate y el chile asado al fuego para que la cocina se llene de un perfume ahumado.

La salsa tatemada es un clásico que se disfruta en toda la República, especialmente en hogares donde el asador de carbón o la hornalla son parte del ritual culinario.

Suele aparecer en la mesa para acompañar carnes, tortillas, quesadillas y hasta huevos por la mañana, siempre lista para sumar un toque picante y rústico.

Una composición de dos partes: arriba, ingredientes para salsa tatemándose en una sartén; abajo, la salsa final en un molcajete con tortillas y limas
Ingredientes como tomates, chiles y cebolla se tatemán en una sartén para crear la tradicional salsa, que luego se sirve en molcajete con tortillas y lima, un clásico que enriquece cualquier platillo mexicano. (Gemini)

Receta de salsa tatemada

La salsa tatemada es una preparación tradicional mexicana que se elabora asando al fuego directo tomates, chiles, cebolla y ajo, y luego moliendo todo hasta lograr una salsa espesa, con notas ahumadas y un picor equilibrado.

Es una salsa rústica, de textura gruesa y sabor profundo, ideal para acompañar carnes o tacos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción (asar y moler): 15 minutos

Ingredientes

  1. 4 jitomates maduros
  2. 2 chiles jalapeños o serranos frescos
  3. 1 cebolla mediana
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 puñado de cilantro fresco
  6. Sal fina a gusto

Cómo hacer salsa tatemada, paso a paso

  1. Lavar los tomates, chiles, cebolla y ajo.
  2. Asar directamente sobre el quemador, parrilla o sartén de hierro los jitomates, chiles, cebolla y ajo, hasta que la piel esté bien quemada y la pulpa blanda. El secreto está en no temerle al quemado: ese es el sabor tatemado.
  3. Dejar enfriar apenas y pelar parcialmente los tomates y el ajo, dejando partes quemadas para el sabor.
  4. Picar groseramente todos los ingredientes asados.
  5. Colocar en un mortero, molcajete o procesadora los ingredientes asados junto con el cilantro y la sal. El molcajete da la textura rústica clásica, pero la procesadora sirve si no tenés.
  6. Triturar o procesar hasta lograr una salsa espesa, con trozos visibles de vegetales.
  7. Ajustar la sal y, si se quiere, sumar un chorrito de agua para aligerar la salsa.
  8. Servir en un bol y acompañar con tortillas, carnes o lo que prefieras. La salsa mejora si reposa 1 hora antes de servir.
Mujer con delantal moliendo salsa en un molcajete de piedra. En el fondo, vegetales asándose sobre un comal y fuego de leña en una cocina tradicional
En una cocina tradicional, una mujer muele ingredientes en un molcajete para crear una salsa fresca, mientras otros vegetales se tuestan sobre un comal al fuego de leña. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 30
  • Grasas: 0,3 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, dentro de un frasco hermético, dura hasta 5 días. También puede congelarse por 2 meses, aunque pierde algo de textura rústica.

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