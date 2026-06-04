Alerta de fraude por sitios que suplantan a la página oficial del IMSS

El IMSS fue claro al desmentir los mensajes que circulan en redes sociales, WhatsApp y llamadas telefónicas: ningún trámite digital —ni el Tarjetón Digital ni el registro biométrico— es obligatorio para seguir cobrando la pensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social advirtió a pensionados, jubilados y derechohabientes sobre un aumento de fraudes digitales que usan su nombre e imagen para robar datos personales y dinero, en lo que el propio organismo describió como una amenaza que no ha parado en todo 2026.

El IMSS fue claro al desmentir los mensajes que circulan en redes sociales, WhatsApp y llamadas telefónicas: ningún trámite digital —ni el Tarjetón Digital ni el registro biométrico— es obligatorio para seguir cobrando la pensión, y no cumplirlo no implica suspensión, bloqueo ni pérdida del pago.

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Cualquier comunicación que afirme lo contrario es un fraude, según lo informado por el Instituto a través de imss.gob.mx/prensa.

Cuenta falsa y sitios que se hacen pasar por el IMSS

El organismo precisó que ese canal no tiene ningún vínculo con la institución y que hacerse pasar por el IMSS puede derivar en robo de datos personales o difusión de información falsa con consecuencias reales para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las amenazas más recientes, el Instituto emitió un comunicado para advertir sobre el canal "Noticias IMSS Hoy“, una cuenta en redes sociales que usa el nombre y los logotipos del organismo sin ningún respaldo oficial.

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La advertencia se difundió a través de las cuentas verificadas del Instituto con el mensaje directo: “No te dejes engañar”. Según el propio IMSS, ese perfil puede confundir a millones de derechohabientes al parecer una fuente oficial cuando no lo es.

El organismo precisó que ese canal no tiene ningún vínculo con la institución y que hacerse pasar por el IMSS puede derivar en robo de datos personales o difusión de información falsa con consecuencias reales para los usuarios.

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Un presentador informa sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un estudio con el logo de 'Noticias IMSS Hoy'. Se muestran imágenes de la sede institucional y capturas de pantalla de un canal de YouTube que difunde información engañosa.

El señuelo: el Tarjetón Digital y los datos biométricos

Para registrarse, el Instituto pide la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS), el estado de residencia, la fecha de ingreso al IMSS y un correo electrónico activo. El trámite se hace únicamente en el portal oficial y no tiene ningún costo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los defraudadores se aprovechan de herramientas legítimas del IMSS para dar credibilidad a sus engaños.

El Tarjetón Digital es una plataforma real que permite a pensionados y trabajadores consultar y descargar comprobantes de pago de forma gratuita desde cualquier dispositivo con internet.

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Para registrarse, el Instituto pide la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS), el estado de residencia, la fecha de ingreso al IMSS y un correo electrónico activo. El trámite se hace únicamente en el portal oficial y no tiene ningún costo.

El IMSS también puso en marcha el registro de huella digital y reconocimiento facial a través de la aplicación IMSS Digital, para hacer más seguro el acceso a sus servicios. Pero, según los comunicados oficiales recogidos por Infobae México, ese registro no es obligatorio ni afecta el cobro de la pensión.

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Cómo trabajan los “coyotes” digitales

El engaño sigue un patrón que el Instituto documentó. Primero, la víctima recibe un mensaje —por llamada, WhatsApp o correo electrónico— que le avisa de un supuesto bloqueo en su cuenta de pensión por “irregularidades administrativas” o “falta de actualización de datos”.

Luego, el supuesto asesor pide el NSS, la CURP y las claves de la banca móvil para “verificar” el destino del pago. En algunos casos, exige un depósito de “garantía” o el pago de una “multa” en tiendas de conveniencia para liberar la pensión, según lo documentado por Ámbito.

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Para no levantar sospechas, los estafadores usan logotipos oficiales y nombres de directivos reales que consiguen en redes sociales y directorios públicos. El IMSS dejó en claro que esa operación no existe y es ilegal, y recordó que no cobra nada por ningún trámite ni pide contraseñas bancarias bajo ninguna circunstancia.

Respuesta del IMSS y trabajo con la Guardia Nacional

El Instituto señaló que cualquier cambio real en sus procesos se anuncia solo por sus canales oficiales, nunca por mensajes anónimos ni cadenas que se comparten en grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el aumento de estas campañas, el Instituto reforzó su comunicación oficial y trabaja junto a la policía cibernética para rastrear el origen de los fraudes.

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El IMSS aclaró que sus avisos oficiales llegan por correo certificado. El organismo nunca escribe por WhatsApp ni SMS para pedir datos, y todos sus movimientos de dinero se hacen a través de bancos regulados, sin costo para el beneficiario.

El Instituto señaló que cualquier cambio real en sus procesos se anuncia solo por sus canales oficiales, nunca por mensajes anónimos ni cadenas que se comparten en grupos.

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Tres señales de alerta y qué hacer si ya fue víctima

El IMSS identificó tres señales que indican fraude: que una cuenta pida datos personales, contraseñas o transferencias por mensajería privada; que el mensaje meta prisa con frases como “actualiza tus datos o perderás tu pensión”; y que el perfil no tenga verificación oficial ni aparezca en imss.gob.mx, según lo informado por el organismo.

Si se recibe una llamada sospechosa, la indicación oficial es colgar de inmediato y no dar ningún dato. Quienes ya hayan entregado información deben avisar a su banco para bloquear sus cuentas y levantar una denuncia ante el Ministerio Público.

El único portal válido para consultar trámites, derechos y pagos es imss.gob.mx. La aplicación IMSS Digital también es un canal autorizado. Para orientación gratuita, el Instituto habilitó el número 800 623 2323, opción 1.