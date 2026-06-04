México, tierra de goles: el máximo anotador en los Mundiales organizados por el país

(Foto: Especial)

En 22 ediciones celebradas en la historia de los mundiales de futbol, México dos veces organizó en solitario el campeonato internacional, en los años 1970 y 1986, respectivamente. En una semana hará historia como la única nación anfitriona de tres Copas del Mundo al compartir el Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026 será el primero con 48 países participantes, marcando un hito para los torneos avalados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). En México 1970 se jugó el campeonato con 16 equipos tras 69 selecciones inscritas y en México 1986 participaron 24 luego de un registro de 121 contendientes.

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En la primera justa celebrada en México se disputaron 32 partidos, 95 goles se festejaron (promedio de 2,96), la selección más goleadora fue Brasil con 19 y el futbolista que se consolidó como el máximo romperredes fue el alemán Gerd Müller, quien registra el récord de goles anotados en los Mundiales de México, gracias a sus 10 tantos en sólo seis juegos.

Este año habrá un puñado de jugadores que buscarán romper esa marca que sigue con vida hasta el día de hoy. Nombres como Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Cristiano Ronaldo (Portugal), Harry Kane (Inglaterra), Kylian Mbappé (Francia), encabezan la lista de los posibles candidatos para ganar la Bota de Oro en el Mundial 2026 y de paso tratar de superar las 10 dianas hechas por Gerd Müller en México 1970.

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¿Quién fue Gerd Müller, máximo goleador en el Mundial de México 1970?

Gerd Müller (d.) en una fotografía de archivo de un partido con la selección alemana.-EFE/jgb

Gerhard Müller, conocido deportivamente como Gerd Müller, nació un 3 de noviembre de 1945 en Nördlingen, Alemania. Inició su carrera en el club local TSV 1861 Nördlingen antes de llegar al Bayern Múnich en 1964. Pronto se convirtió en uno de los delanteros más eficaces de la historia, destacando por su talento goleador en espacios concurridos.

Con el Gigante de Baviera, Gerd Müller ganó cuatro veces la Bundesliga, —Liga de Alemania—, cuatro Copas de Alemania, tres Copas de Europa, una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental. Marcó 365 goles en la Bundesliga y se mantiene como el máximo goleador histórico del torneo teutón. Müller totalizó más de 700 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional.

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Con la selección alemana, anotó 68 goles en 62 partidos. Gerd Müller destacó como el máximo goleador del Mundial de México 1970 al hacer 10 goles que le valieron el Balón de Oro y sellar una marca que, hasta la fecha, continúa en vigencia. Por otra parte, se proclamó monarca de la Eurocopa 1972 y de la Copa del Mundo 1974, torneo en el que anotó el gol decisivo de la gran final.

Gerhard Müller es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del futbol. Entre sus principales logros y características destacan las siguientes:

Gerd Müller ostenta el récord de más tantos hechos en México 1970. con 10. | Foto: GEC

Goleador histórico de la Bundesliga , con 365 goles en 427 partidos , marca que nadie ha superado.

Máximo goleador de la selección alemana durante décadas , con 68 goles en 62 encuentros.

Campeón del mundo con Alemania en 1974, anotando el gol de la victoria en la final.

Campeón de la Eurocopa de 1972 , también siendo el máximo artillero.

Ganó la Bota de Oro en el Mundial de México 1970 con 10 goles .

Siete veces máximo goleador de la Bundesliga y cuatro veces máximo anotador de la Copa de Europa (ahora UEFA Champions League ).

Con el Bayern Múnich ganó cuatro veces la Bundesliga , cuatro Copas de Alemania , tres Copas de Europa consecutivas (1974-1976), una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental .

En total, marcó más de 700 goles oficiales en partidos de clubes y selección.

Ostentó durante 40 años el récord de más goles en un año natural (85 en 1972), rotó por Lionel Messi en 2012 ( 91 goles oficiales ).

Está incluido en la lista FIFA 100 de los mejores jugadores del mundo.

Tras anunciar su retiro, Gerd Müller trabajó como entrenador en el Bayern Múnich. Tristemente se dio a conocer su fallecimiento el 15 de agosto de 2021 a la edad de 75 años. murió el 15 de agosto de 2021 a los 75 años, después de varios años luchando contra la enfermedad de Alzheimer.

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Su familia y el Bayern Múnich confirmaron desde 2015 que el exfutbolista sufría este padecimiento neurodegenerativo, que se agravó en sus últimos años de vida. Falleció en una residencia en Wolfratshausen, Alemania, rodeado de su familia.