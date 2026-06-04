Presidenta de Morena sale en defensa de AMLO: “Demostró que se podía gobernar con honestidad”

Ariadna Montiel Reyes publicó un mensaje de respaldo a la carta que Andrés Manuel López Obrador difundió. (Foto: X/@PartidoMorenaMx)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, publicó este 4 de junio un mensaje en X en el que respaldó la carta que difundió Andrés Manuel López Obrador el día anterior y afirmó que el movimiento que encabezó inició “un cambio de régimen” por la vía “democrática y pacífica”.

En su publicación, Montiel sostuvo que López Obrador “tuvo la sensibilidad de recoger los sentimientos del pueblo y fundar el Humanismo Mexicano” y aseguró que “con hechos” mostró que se podía “gobernar con honestidad, redistribuyendo la riqueza” con justicia.

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La funcionaria también atribuyó la continuidad del proyecto a Claudia Sheinbaum y afirmó que “ganó con más de 36 millones de votos”. “Hoy lo que está en juego es tener una patria con #Bienestar o el régimen de corrupción y privilegios”, escribió.

Montiel agregó que, “ante su debacle electoral”, ese “régimen” busca “que otros países decidan por el nuestro” y planteó: “Se está con los defensores de la patria o con los traidores”. Sobre la carta de AMLO, citó: “Quien no quiere a su patria, no quiere a su madre”.

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AMLO publica una carta para respaldar a Claudia Sheinbaum

López Obrador sostuvo que las acciones de Estados Unidos tendrían un trasfondo político y electoral en medio de la tensión bilateral con México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente López Obrador publicó este 3 de junio una carta para respaldar sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum y sostener que las acusaciones y presiones de Estados Unidos contra México tendrían un trasfondo político y electoral, en un momento de tensión bilateral que también alcanza a señalamientos contra funcionarios de Sinaloa.

En el documento, AMLO afirmó que esas acciones buscarían cinco objetivos: debilitar a Morena, fortalecer a la oposición mexicana, recuperar influencia sobre las decisiones del gobierno federal, usar la seguridad como herramienta de presión e influir en la opinión pública estadounidense rumbo a futuras elecciones.

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Uno de los planteamientos centrales del texto es que existiría una operación política contra el gobierno mexicano. López Obrador aseguró que algunos actores de Estados Unidos pretenden responsabilizar a México de problemas internos de ese país, en particular los relacionados con narcotráfico y migración.

De acuerdo con su exposición, esa presión formaría parte de una tradición intervencionista de Washington en América Latina. El exmandatario ligó esa lectura con el respaldo público a Sheinbaum, a quien defendió por la conducción de la relación bilateral.

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La carta aparece días después de que la presidenta denunciara una presunta injerencia de Estados Unidos tras las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de esa entidad. Sheinbaum sostuvo recientemente que detrás de esas acciones habría grupos de la ultraderecha estadounidense interesados en deteriorar la relación entre ambos países.

El expresidente contrasta al Trump de su sexenio con el actual

López Obrador contrastó al Donald Trump de su sexenio con el actual y recordó negociaciones sobre aranceles, el tratado comercial que sustituyó al TLCAN. (Cuartoscuro| REUTERS/Evelyn Hockstein)

La mayor parte de la carta está dedicada a comparar al presidente Donald Trump con quien López Obrador trató durante su mandato y el que hoy encabeza la Casa Blanca. El expresidente mexicano sostuvo que durante su gobierno la relación bilateral se basó en diálogo directo, respeto mutuo y búsqueda de acuerdos aun en momentos de tensión.

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Como ejemplo, recordó la amenaza de imponer aranceles a México por temas migratorios, una medida que no se concretó tras negociaciones entre ambos gobiernos. También mencionó la firma del tratado comercial que sustituyó al TLCAN, el respeto a la soberanía energética mexicana, la colaboración durante la pandemia de COVID-19, el diálogo en seguridad y el reconocimiento público a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“El Trump que conocí no era así”, planteó López Obrador a lo largo del documento. Más adelante agregó: “Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros”.

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AMLO también retomó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos durante su sexenio. Según relató en la carta, intervino directamente ante Trump para pedir una revisión de las pruebas que sostenían la acusación.