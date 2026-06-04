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Volcanes y facultades de la UNAM: así es la nueva imagen del Metro Universidad tras su remodelación

El gobierno capitalino aceleró las obras en el paradero Universidad, en contraste ya se aprecia los nuevos detalles de la Línea 3 del Metro CDMX

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Así luce la nueva estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)
Así luce la nueva estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) emprendió una remodelación en la Línea 3, la estación terminal Universidad fue sometida a una serie de obras para cambiar su aspecto de cara a la Copa Mundial 2026. Por varias semanas, los usuarios diarios se vieron afectados por los cierres de accesos y la presencia de escombros, ahora, toda esta imagen parece haber quedado atrás.

A tan solo 7 días de la inauguración del Mundial 2026, la terminal Universidad se ve prácticamente terminada. La nueva imagen del STC Metro enalteció las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a los emblemáticos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que rodean el Valle de México.

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Fue por medio de redes sociales que se viralizaron imágenes de cómo luce la estación tras las obras, además, Infobae México realizó un recorrido durante las obras y una última visita una vez que terminaron, la noche del 3 de junio las instalaciones mostraron un aspecto renovado.

Así luce la nueva imagen del Metro Universidad de la Línea 3

En la estación Universidad, de la Línea 3 del STC Metro, continúan las obras para mejorar las instalaciones de la terminal. Al exterior las obras complican el libre paso de peatones, reordenaron el comercio ambulante y semifijo. Los miles de usuarios se han tenido que adaptar a las obras rumbo al Mundial 2026 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

La operación en la estación terminal Universidad parece retomar la cotidianidad, luego de que retiraron las paredes de madera que limitaban el paso de los usuarios, lució el nuevo aspecto pintado por paisaje el nuevo aspecto incluyó las imágenes de los escudos de las facultades de la UNAM que están en el campus de Ciudad Universitaria.

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Además, entre los pasillos están los escudos de las facultades. Otro detalles sobresaliente es que en el andén de espera lo pintaron de verde y rosa, colores que han sido arduamente criticados por ser la imagen gubernamental de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

El nuevo aspecto del Metro Universidad sobresale por los volcanes (X/ @Marchupia)
El nuevo aspecto del Metro Universidad sobresale por los volcanes (X/ @Marchupia)

También se puede apreciar que la nueva señalética está en dos idiomas, inglés y español, esto debido a la cantidad de visitantes que se espera en esta estación, pues será uno de los puntos importantes en la movilidad rumbo al Estadio Ciudad de México.

La iluminación es otro de los aspectos que lucen distintos, pues nuevas lámparas de luz blanca tenue iluminan los accesos principales; además, los torniquetes también fueron modificados para permitir el libre flujo de pasajeros y evitar aglomeraciones.

Paradero Universidad acelera obras a una semana del Mundial 2026

El nuevo aspecto del Metro Universidad sobresale por los volcanes (X/ @Marchupia)
El nuevo aspecto del Metro Universidad sobresale por los volcanes (X/ @Marchupia)
El nuevo aspecto del Metro Universidad sobresale por los volcanes (X/ @Marchupia)
El nuevo aspecto del Metro Universidad sobresale por los volcanes (X/ @Marchupia)

A pesar de que al interior de la Línea 3 del Metro CDMX los trabajos parecen haber terminado Las obras en los alrededores del inmueble mantienen reubicados a comerciantes, con menos pasaje a choferes y con traslados alterados a miles de usuarios, según un recorrido de Infobae México en las zonas de trabajos.

Uno de los cambios más visibles ha sido la reubicación de comerciantes ambulantes y semifijos que antes estaban junto a las escaleras de salida del Metro Universidad. Ahora quedaron a varios metros de distancia y su presencia es casi imperceptible para quienes salen de la estación.

Grupo de personas de pie en un andén de metro con baldosas de mármol y franjas amarillas y rosadas, bajo un techo oscuro con luces LED, esperando un tren
Un grupo de personas espera la llegada del tren en el andén de una estación de metro, mostrando la rutina del transporte público en la ciudad. (Luz Coello /Infobae México)
Una mujer de cabello rubio, con jeans y camiseta negra, de pie en una plataforma rosa de una estación de metro, junto a un tren naranja
Una pasajera espera en el andén de una estación de metro, junto a un tren naranja con las puertas cerradas, preparándose para abordar. (Luz Coello /Infobae México)

La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) mantiene trabajos en la salida del paradero, vialidades por donde transitan los camiones de ruta, así como los nuevos transportes que están por iniciar operaciones, como la Línea 14 del Trolebús Universidad - Estadio Azteca - Huipulco.

Vista de la plataforma de la estación Universidad del Metro con un tren naranja parado. Varias personas esperan junto al andén bajo luces LED modernas
Usuarios esperan el tren en la recientemente remodelada estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, mostrando sus nuevas instalaciones y moderna iluminación. (Luz Coello /Infobae México)

Como parte de la remodelación del paradero, camiones de rutas hacia Perisur, avenida del Imán, Periférico e Insurgentes han cambiado de base de forma constante, según Infobae México. Un checador que pidió reservar su identidad relató al medio: “Primero cerraron la de ahí atrás y toda la entrada, y la salida era por una. Las personas hasta se enojaban con nosotros, de: ‘¿Por qué no nos dicen?’ y nosotros: ‘Pues así son las cosas’”.

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