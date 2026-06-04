México

Receta de galletas de chispas de chocolates bajas en calorías en pocos minutos

Esta receta es ideal para quienes buscan una postre delicioso pero con menos azúcar y calorías

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con ingredientes naturales, endulzante al gusto y un proceso muy simple, salen entre 10 y 12 unidades que puedes guardar varios días o incluso congelar ya preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Una galleta de chocolate saludable puede ser una tentación sin remordimientos! Crujiente por fuera y tierna por dentro, con sabor intenso a cacao. Es perfecta para quienes buscan cuidarse pero no quieren renunciar a un buen bocado dulce.

Estas galletas, además, son ideales para desayunos, meriendas o como snack rápido. Acompañan genial con un café solo, un té verde o un vaso de leche fría.

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Galletas proteicas caseras con trozos de chocolate y frutos secos sobre una tabla de madera. Al lado, un libro de recetas abierto, un batidor y avena.
Una colección de galletas proteicas caseras con trozos de chocolate y frutos secos se exhibe sobre una tabla de madera, junto a un libro de recetas abierto y algunos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de galleta de chocolate saludable baja en calorías

La galleta de chocolate saludable es una versión ligera, rica en fibra y sin azúcares refinados. Se elabora con ingredientes naturales, avena, cacao puro y un toque de aceite de oliva virgen extra. La técnica principal es el mezclado y horneado rápido.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 100 g de copos de avena finos
  2. 30 g de cacao puro sin azúcar en polvo
  3. 50 g de puré de plátano maduro
  4. 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  5. 1 huevo M
  6. 40 g de eritritol o stevia (ajustar al gusto)
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  8. 1/2 cucharadita de levadura química
  9. Pizca de sal
  10. 30 g de chips de chocolate negro 70 % (opcional)

Cómo hacer galleta de chocolate saludable, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC, calor arriba y abajo.
  2. Mezcla en un bol los copos de avena, cacao, levadura y sal.
  3. En otro bol, aplasta el plátano hasta obtener un puré fino.
  4. Añade el huevo, el aceite de oliva y la esencia de vainilla al plátano. Mezcla bien.
  5. Incorpora el endulzante a la mezcla húmeda y bate hasta integrar.
  6. Vierte los ingredientes secos sobre los húmedos y remueve hasta obtener una masa homogénea.
  7. Si usas chips de chocolate, agrégalos ahora y mezcla suavemente.
  8. Forra una bandeja de horno con papel vegetal. Con ayuda de una cuchara, forma montoncitos de masa y aplástalos ligeramente.
  9. Hornea durante 12-15 minutos. No sobrehornees para mantener el interior jugoso.
  10. Saca del horno y deja enfriar sobre una rejilla. Las galletas se endurecen al enfriar.

La receta ligera se prepara en 25 minutos, lleva avena, cacao puro y plátano, y deja un interior jugoso gracias a un horneado breve que ayuda a disfrutar un bocado dulce sin excesos. (@Juanma Food)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 10-12 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 65 kcal aprox.
  • Proteínas: 2,2 g
  • Grasas: 3,1 g
  • Hidratos de carbono: 7,5 g
  • Fibra: 1,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda en recipiente hermético hasta 4 días a temperatura ambiente. En nevera, hasta 1 semana. Puedes congelarlas ya hechas por 2 meses.

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