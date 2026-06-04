Receta de galletas de chispas de chocolates bajas en calorías en pocos minutos

¡Una galleta de chocolate saludable puede ser una tentación sin remordimientos! Crujiente por fuera y tierna por dentro, con sabor intenso a cacao. Es perfecta para quienes buscan cuidarse pero no quieren renunciar a un buen bocado dulce.
Estas galletas, además, son ideales para desayunos, meriendas o como snack rápido. Acompañan genial con un café solo, un té verde o un vaso de leche fría.
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Receta de galleta de chocolate saludable baja en calorías
La galleta de chocolate saludable es una versión ligera, rica en fibra y sin azúcares refinados. Se elabora con ingredientes naturales, avena, cacao puro y un toque de aceite de oliva virgen extra. La técnica principal es el mezclado y horneado rápido.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 100 g de copos de avena finos
- 30 g de cacao puro sin azúcar en polvo
- 50 g de puré de plátano maduro
- 30 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 huevo M
- 40 g de eritritol o stevia (ajustar al gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de levadura química
- Pizca de sal
- 30 g de chips de chocolate negro 70 % (opcional)
Cómo hacer galleta de chocolate saludable, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC, calor arriba y abajo.
- Mezcla en un bol los copos de avena, cacao, levadura y sal.
- En otro bol, aplasta el plátano hasta obtener un puré fino.
- Añade el huevo, el aceite de oliva y la esencia de vainilla al plátano. Mezcla bien.
- Incorpora el endulzante a la mezcla húmeda y bate hasta integrar.
- Vierte los ingredientes secos sobre los húmedos y remueve hasta obtener una masa homogénea.
- Si usas chips de chocolate, agrégalos ahora y mezcla suavemente.
- Forra una bandeja de horno con papel vegetal. Con ayuda de una cuchara, forma montoncitos de masa y aplástalos ligeramente.
- Hornea durante 12-15 minutos. No sobrehornees para mantener el interior jugoso.
- Saca del horno y deja enfriar sobre una rejilla. Las galletas se endurecen al enfriar.
La receta ligera se prepara en 25 minutos, lleva avena, cacao puro y plátano, y deja un interior jugoso gracias a un horneado breve que ayuda a disfrutar un bocado dulce sin excesos. (@Juanma Food)
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 10-12 galletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 65 kcal aprox.
- Proteínas: 2,2 g
- Grasas: 3,1 g
- Hidratos de carbono: 7,5 g
- Fibra: 1,3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda en recipiente hermético hasta 4 días a temperatura ambiente. En nevera, hasta 1 semana. Puedes congelarlas ya hechas por 2 meses.
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