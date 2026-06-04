Receta de galletas de chispas de chocolates bajas en calorías en pocos minutos

Con ingredientes naturales, endulzante al gusto y un proceso muy simple, salen entre 10 y 12 unidades que puedes guardar varios días o incluso congelar ya preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Una galleta de chocolate saludable puede ser una tentación sin remordimientos! Crujiente por fuera y tierna por dentro, con sabor intenso a cacao. Es perfecta para quienes buscan cuidarse pero no quieren renunciar a un buen bocado dulce.

Estas galletas, además, son ideales para desayunos, meriendas o como snack rápido. Acompañan genial con un café solo, un té verde o un vaso de leche fría.

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Una colección de galletas proteicas caseras con trozos de chocolate y frutos secos se exhibe sobre una tabla de madera, junto a un libro de recetas abierto y algunos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de galleta de chocolate saludable baja en calorías

La galleta de chocolate saludable es una versión ligera, rica en fibra y sin azúcares refinados. Se elabora con ingredientes naturales, avena, cacao puro y un toque de aceite de oliva virgen extra. La técnica principal es el mezclado y horneado rápido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

100 g de copos de avena finos 30 g de cacao puro sin azúcar en polvo 50 g de puré de plátano maduro 30 ml de aceite de oliva virgen extra 1 huevo M 40 g de eritritol o stevia (ajustar al gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1/2 cucharadita de levadura química Pizca de sal 30 g de chips de chocolate negro 70 % (opcional)

Cómo hacer galleta de chocolate saludable, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, calor arriba y abajo. Mezcla en un bol los copos de avena, cacao, levadura y sal. En otro bol, aplasta el plátano hasta obtener un puré fino. Añade el huevo, el aceite de oliva y la esencia de vainilla al plátano. Mezcla bien. Incorpora el endulzante a la mezcla húmeda y bate hasta integrar. Vierte los ingredientes secos sobre los húmedos y remueve hasta obtener una masa homogénea. Si usas chips de chocolate, agrégalos ahora y mezcla suavemente. Forra una bandeja de horno con papel vegetal. Con ayuda de una cuchara, forma montoncitos de masa y aplástalos ligeramente. Hornea durante 12-15 minutos. No sobrehornees para mantener el interior jugoso. Saca del horno y deja enfriar sobre una rejilla. Las galletas se endurecen al enfriar.

La receta ligera se prepara en 25 minutos, lleva avena, cacao puro y plátano, y deja un interior jugoso gracias a un horneado breve que ayuda a disfrutar un bocado dulce sin excesos. (@Juanma Food)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 10-12 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 65 kcal aprox.

Proteínas: 2,2 g

Grasas: 3,1 g

Hidratos de carbono: 7,5 g

Fibra: 1,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda en recipiente hermético hasta 4 días a temperatura ambiente. En nevera, hasta 1 semana. Puedes congelarlas ya hechas por 2 meses.