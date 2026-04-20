México

Balacera en Teotihuacán: captan a presunto tirador

Entre las víctimas reportan dos muertes y cinco personas lesionadas

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Una vista aérea de la Pirámide del Sol en Teotihuacán, mostrando una gran estructura escalonada de piedra con turistas, rodeada de ruinas y vegetación seca
La Pirámide del Sol en Teotihuacán es el centro de la renovación más ambiciosa en más de treinta años, con una inversión de 30 millones de pesos para modernizar su infraestructura y servicios. (Secretaría de Cultura)

En la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, se registró una balacera la tarde de este lunes 20 de abril, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco lesionados, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México.

Entre las víctimas se encuentran turistas internacionales; al momento, elementos de la Guardia Nacional y de fuerzas estatales se encuentran realizando investigaciones a la altura de la pirámide de la Luna.

Los primeros reportes señalan que entre las víctimas letales se encuentra una mujer de origen canadiense y el mismo tirador, quien presuntamente se habría quitado la vida después de detonar un arma de fuego.

¿Quién es el tirador?

En redes sociales, circula un video del momento del percance, en el que se muestra a un hombre vestido con una camisa de cuadros azules, un cubrebocas y quien sería el presunto tirador.

A continuación, se muestra el vídeo:

Un hombre es observado en la parte superior de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Las imágenes corresponden a los eventos del 20 de abril de 2026, fecha en que se reportó una balacera en el lugar. En la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo. Este video es una cobertura de evento.

De manera más cercana, este sería el sujeto que provocó la muerte de dos personas en la zona arqueológica de Teotihuacán:

(Crédito: Especial)
(Crédito: Especial)
(Crédito: Especial)
(Crédito: Especial)
(Crédito: Especial)
(Crédito: Especial)

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