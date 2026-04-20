Hot cakes de avena, fresa y proteína: una receta que transforma el desayuno en algo ligero y energético

La receta de hot cakes de avena, proteína y fresas es una opción saludable y energética para el desayuno en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana invita a probar algo distinto cuando el aroma de los hot cakes recién hechos llena la cocina. La combinación entre la dulzura de las fresas frescas y la textura de la avena convierte este platillo en una opción favorita para quienes buscan energía y sabor en cada bocado.

En México, los hot cakes de avena, proteína y fresas se han vuelto populares entre quienes entrenan, buscan una alternativa saludable o simplemente quieren variar el desayuno. Son ideales para empezar el día, como colación nutritiva o incluso para antes o después de hacer ejercicio.

Estos hot cakes esponjosos llevan avena, proteína en polvo y fresas frescas. Se cocinan en sartén y quedan húmedos, ligeros y perfectos para sumar fibra y proteína de calidad.

Tiempo de preparación

El platillo combina fresas frescas y avena molida, lo que aporta fibra, sabor y una textura ligera a cada porción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 taza de avena

2 huevos

1 medida (30 g) de proteína en polvo (vainilla o neutra)

1/2 taza de leche descremada o vegetal

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de aceite neutro (girasol o coco)

2 cucharadas de stevia o azúcar mascabado

1 pizca de sal

1 taza de fresas frescas, lavadas y cortadas en cubos

Aceite en spray para la sartén

Fresas

Preparación paso a paso

Ideales para quienes buscan un desayuno nutritivo, estos hot cakes de avena y proteína son populares entre personas que entrenan o desean variar su alimentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca la avena en la licuadora o procesador y muele hasta obtener una textura de harina gruesa. Agrega los huevos, la proteína en polvo, la leche, el polvo para hornear, la esencia de vainilla, el aceite, la stevia y la sal. Mezcla hasta lograr una masa homogénea y espesa. Incorpora las fresas picadas y mezcla suavemente con una espátula. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y rocía con aceite en spray. Vierte porciones de la mezcla (aproximadamente 1/4 de taza por hot cake). Cocina de 2 a 3 minutos, hasta que se formen burbujas y los bordes estén dorados. Voltea con una espátula y cocina 1 o 2 minutos más. Es importante no apilar los hot cakes recién hechos para que conserven su textura. Sírvelos tibios. Puedes agregar más fresas frescas encima o un poco de miel.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El uso de leche descremada, proteína en polvo y edulcorantes como stevia potencia el valor nutricional de estos hot cakes de avena y fresas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 hot cakes grandes (2 porciones).

Valor nutricional por porción

Calorías: 230 kcal

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 30 g

Proteína: 15 g

Estos valores son estimados y pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada en cada porción.

¿Se pueden conservar? ¿Por cuánto tiempo? En refrigerador, hasta 2 días en un recipiente hermético. Se pueden congelar por hasta 1 mes. Para mantener la textura, recalienta en sartén o en tostador.