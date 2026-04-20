México

Hot cakes de avena, fresa y proteína: una receta que transforma el desayuno en algo ligero y energético

La practicidad de preparar y conservar estos hot cakes los coloca como una opción versátil que se adapta a diferentes rutinas y estilos de vida en México

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Receta saludable para niños en un tupper o lonchera, acompañada de frutas. Hot cakes de avena, desayuno nutritivo, fácil de preparar y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de hot cakes de avena, proteína y fresas es una opción saludable y energética para el desayuno en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana invita a probar algo distinto cuando el aroma de los hot cakes recién hechos llena la cocina. La combinación entre la dulzura de las fresas frescas y la textura de la avena convierte este platillo en una opción favorita para quienes buscan energía y sabor en cada bocado.

En México, los hot cakes de avena, proteína y fresas se han vuelto populares entre quienes entrenan, buscan una alternativa saludable o simplemente quieren variar el desayuno. Son ideales para empezar el día, como colación nutritiva o incluso para antes o después de hacer ejercicio.

Estos hot cakes esponjosos llevan avena, proteína en polvo y fresas frescas. Se cocinan en sartén y quedan húmedos, ligeros y perfectos para sumar fibra y proteína de calidad.

Tiempo de preparación

Receta saludable para niños en un tupper o lonchera, acompañada de frutas. Hot cakes de avena, desayuno nutritivo, fácil de preparar y delicioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El platillo combina fresas frescas y avena molida, lo que aporta fibra, sabor y una textura ligera a cada porción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de avena
  • 2 huevos
  • 1 medida (30 g) de proteína en polvo (vainilla o neutra)
  • 1/2 taza de leche descremada o vegetal
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de aceite neutro (girasol o coco)
  • 2 cucharadas de stevia o azúcar mascabado
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de fresas frescas, lavadas y cortadas en cubos
  • Aceite en spray para la sartén
  • Fresas

Preparación paso a paso

Desayuno saludable con hot cakes, avena, plátano, yogurt cremoso, miel, combinación de proteínas y fibra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ideales para quienes buscan un desayuno nutritivo, estos hot cakes de avena y proteína son populares entre personas que entrenan o desean variar su alimentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Coloca la avena en la licuadora o procesador y muele hasta obtener una textura de harina gruesa.
  2. Agrega los huevos, la proteína en polvo, la leche, el polvo para hornear, la esencia de vainilla, el aceite, la stevia y la sal. Mezcla hasta lograr una masa homogénea y espesa.
  3. Incorpora las fresas picadas y mezcla suavemente con una espátula.
  4. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y rocía con aceite en spray.
  5. Vierte porciones de la mezcla (aproximadamente 1/4 de taza por hot cake). Cocina de 2 a 3 minutos, hasta que se formen burbujas y los bordes estén dorados.
  6. Voltea con una espátula y cocina 1 o 2 minutos más. Es importante no apilar los hot cakes recién hechos para que conserven su textura.
  7. Sírvelos tibios. Puedes agregar más fresas frescas encima o un poco de miel.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Desayuno saludable con hot cakes, avena, plátano, yogurt cremoso, miel, combinación de proteínas y fibra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de leche descremada, proteína en polvo y edulcorantes como stevia potencia el valor nutricional de estos hot cakes de avena y fresas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 hot cakes grandes (2 porciones).

Valor nutricional por porción

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Proteína: 15 g

Estos valores son estimados y pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada en cada porción.

¿Se pueden conservar? ¿Por cuánto tiempo? En refrigerador, hasta 2 días en un recipiente hermético. Se pueden congelar por hasta 1 mes. Para mantener la textura, recalienta en sartén o en tostador.

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