Hot cakes de avena, fresa y proteína: una receta que transforma el desayuno en algo ligero y energético

La mañana invita a probar algo distinto cuando el aroma de los hot cakes recién hechos llena la cocina. La combinación entre la dulzura de las fresas frescas y la textura de la avena convierte este platillo en una opción favorita para quienes buscan energía y sabor en cada bocado.
En México, los hot cakes de avena, proteína y fresas se han vuelto populares entre quienes entrenan, buscan una alternativa saludable o simplemente quieren variar el desayuno. Son ideales para empezar el día, como colación nutritiva o incluso para antes o después de hacer ejercicio.
Estos hot cakes esponjosos llevan avena, proteína en polvo y fresas frescas. Se cocinan en sartén y quedan húmedos, ligeros y perfectos para sumar fibra y proteína de calidad.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena
- 2 huevos
- 1 medida (30 g) de proteína en polvo (vainilla o neutra)
- 1/2 taza de leche descremada o vegetal
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de aceite neutro (girasol o coco)
- 2 cucharadas de stevia o azúcar mascabado
- 1 pizca de sal
- 1 taza de fresas frescas, lavadas y cortadas en cubos
- Aceite en spray para la sartén
- Fresas
Preparación paso a paso
- Coloca la avena en la licuadora o procesador y muele hasta obtener una textura de harina gruesa.
- Agrega los huevos, la proteína en polvo, la leche, el polvo para hornear, la esencia de vainilla, el aceite, la stevia y la sal. Mezcla hasta lograr una masa homogénea y espesa.
- Incorpora las fresas picadas y mezcla suavemente con una espátula.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y rocía con aceite en spray.
- Vierte porciones de la mezcla (aproximadamente 1/4 de taza por hot cake). Cocina de 2 a 3 minutos, hasta que se formen burbujas y los bordes estén dorados.
- Voltea con una espátula y cocina 1 o 2 minutos más. Es importante no apilar los hot cakes recién hechos para que conserven su textura.
- Sírvelos tibios. Puedes agregar más fresas frescas encima o un poco de miel.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 hot cakes grandes (2 porciones).
Valor nutricional por porción
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 6 g
- Carbohidratos: 30 g
- Proteína: 15 g
Estos valores son estimados y pueden variar según los ingredientes y la cantidad utilizada en cada porción.
¿Se pueden conservar? ¿Por cuánto tiempo? En refrigerador, hasta 2 días en un recipiente hermético. Se pueden congelar por hasta 1 mes. Para mantener la textura, recalienta en sartén o en tostador.