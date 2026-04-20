Tarde nublada en CDMX: prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y actividad eléctrica este lunes 20 de abril

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

El clima en la Ciudad de México para la tarde de este lunes 20 de abril de 2026 estará marcado por un cielo nublado con lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con el boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las autoridades capitalinas exhortan a la población a mantenerse atenta ante cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy?

Se prevé cielo medio nublado, con incremento de nubosidad hacia bien entrada la tarde, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas en distintas zonas de la capital.

El reporte señala que las lluvias más intensas se presentarán entre las 15:00 y 21:00 horas, con mayor impacto en diferentes puntos de la ciudad.

Además, se esperan vientos de componente norte de 10 a 25 km/h, con rachas cercanas a los 50 km/h, especialmente durante las precipitaciones.

Lluvias fuertes, granizo y vientos intensos

El pronóstico de tiempo severo advierte sobre:

Lluvias fuertes con posible caída de granizo en toda la CDMX

Actividad eléctrica durante las tormentas

Vientos con rachas fuertes en zonas del sur, norte y oriente, principalmente entre las 16:00 y 20:00 horas

Se estima una acumulación de lluvia de entre 15 y 29 mm, lo que podría generar encharcamientos y afectaciones viales.

Temperaturas en CDMX hoy 20 de abril

A pesar de las lluvias, el ambiente será cálido durante el día:

Temperatura máxima: 25 °C

Temperatura mínima: 14 °C

El punto más cálido se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, antes del inicio de las precipitaciones más intensas.

Calidad del aire y condiciones ambientales

El Índice de Aire y Salud reporta una calidad del aire buena, con presencia de contaminantes como O₃, NO₂, SO₂, CO, PM10 y PM2.5, pero dentro de niveles aceptables, según la Secretaría del Medio Ambiente.

Esto permite realizar actividades al aire libre, aunque con precaución ante las lluvias pronosticadas.

Estado del volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica. En caso de emisión, la pluma de ceniza se desplazaría hacia el este-sureste, sin afectaciones directas previstas para la capital.

Recomendaciones para este lunes lluvioso

Llevar paraguas o impermeable ante las lluvias fuertes vespertinas

Evitar zonas con encharcamientos o riesgo de inundación

Extremar precauciones ante tormentas eléctricas y granizo

Tomar precauciones por vientos fuertes

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

El clima en CDMX hoy lunes estará dominado por condiciones cambiantes, con calor por la mañana y tormentas por la tarde, por lo que se recomienda planificar con anticipación y tomar precauciones durante la jornada.