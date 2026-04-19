Tras escándalo por traslado en ambulancia, Natalia Jiménez vive terror por falla en avión donde viajaba: “Salió humo”

El traslado de Natalia Jiménez en una ambulancia con sirenas encendidas para llegar al cumpleaños de Carlos Rivera desató polémica y abrió el debate sobre el uso indebido de vehículos de emergencia en la Ciudad de México. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

Natalia Jiménez vivió momentos de pánico y angustia durante dos vuelos consecutivos al intentar llegar a Fresnillo, Zacatecas para cumplir con una presentación. Las fallas técnicas en ambos aviones obligaron a aterrizajes de emergencia y reavivaron entre sus seguidores el temor ante riesgos aéreos, especialmente tras la muerte de Yeison Jiménez en un accidente similar en enero de 2026.

El episodio, documentado en video y difundido desde sus redes sociales, desató una oleada de comentarios sobre la seguridad de los vuelos privados y el agotador ritmo al que se someten algunos artistas.

Tras el segundo incidente aéreo, la propia Jiménez publicó en Instagram imágenes que muestran la cabina llena de humo, el sonido de alarmas y una notoria tensión tanto en su expresión como en la de su equipo.

La cantante, con las manos en los oídos, intenta protegerse del ruido provocado por la falla de la válvula de presurización, según se aprecia en el video compartido.

Natalia Jiménez afronta dos aterrizajes de emergencia en menos de 24 horas durante viaje a Zacatecas (Difusión)

En ese mismo registro audiovisual declara: “Vi mi vida pasar dentro del avión, se puso muy feo. Estamos esperando que nos den un nuevo avión”. Más tarde, tras el segundo aterrizaje de emergencia, agregó: “Se calentó el avión, salió humo, sonó la alarma y se puso terrible… Estoy temblando, quiero llorar”.

La doble falla aérea pone a Natalia Jiménez en crisis y genera reacción de sus seguidores

Ambos episodios ocurrieron en menos de 24 horas, durante el traslado de Ciudad de México a Zacatecas. El primer avión perdió presión poco después del despegue y la tripulación anunció el regreso al aeropuerto como medida de precaución.

Horas más tarde, ya en un segundo avión, Jiménez y sus colaboradores experimentaron una nueva falla: el sistema de presurización se dañó, la temperatura de la cabina subió de forma alarmante y comenzó a salir humo. Esto provocó la activación inmediata de alarmas y obligó a aterrizar de emergencia.

No se reportaron personas lesionadas entre los pasajeros, pero la escena quedó registrada por el esposo y representante de la cantante, encargado de filmar los momentos de mayor tensión en ambos intentos de vuelo.

La propia Jiménez se mostró afectada, reconoció públicamente su miedo y la carga emocional que implica viajar bajo condiciones de riesgo: “Acabamos de aterrizar, estamos todos bien... pero estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar, quiero llorar”, describió al final del video compartido en Instagram.

La situación detonó una conversación intensa en redes sociales. Seguidores y fans le pidiern a la artista “tomar vacaciones” o “descansar un tiempo”, recordando la historia de Yeison Jiménez, amigo cercano de Natalia y con quien compartió escenario en el programa La Voz.

Seguidores de Natalia Jiménez expresan preocupación por seguridad en vuelos privados tras recordar caso de Yeison Jiménez (Natalia Jiménez)

Usuarios adviertieron que el difunto cantante habría ignorado varias señales antes de perecer en un accidente aéreo. Uno de los comentarios más replicados expone: “Le digo algo: eso pasó con Yeison Jiménez; Dios le avisó varias veces y siguió montándose”.

Natalia Jiménez acumula experiencias estresantes durante sus traslados en México

Las emergencias aéreas de esta semana ocurren a un mes de otro incidente polémico para Natalia Jiménez durante sus giras por el país. A mediados de marzo, después de presentarse en el festival Vive Latino y cuando se dirigía a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de su amigo Carlos Rivera, la cantante notó una descompensación relacionada con su condición de prediabética.

Solicitó una ambulancia para ir primero al hospital y más tarde logró que ese mismo vehículo la trasladara directamente al aeropuerto, todo ello documentado en un tono humorístico en sus redes sociales.

La cantante Natalia Jiménez usó una ambulancia para evitar el tráfico y llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. (Instagram: Natalia Jiménez)

El uso de la ambulancia generó una ola de críticas, a tal grado que la propia artista y su esposo decidieron difundir un video para defender sus acciones y explicar el contexto. El incidente, lejos de disiparse, se mantuvo en la conversación virtual y tomó fuerza con los recientes aterrizajes forzosos.