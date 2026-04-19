Caen Rubén “N” y Jesús David “N”, “El Macabras”, por incendio de recicladora en Ecatepec

Los sujetos asegurados (Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec)

Autoridades del Estado de México informaron el arresto de dos hombres que estarían relacionados con el incendio de una recicladora en Ecatepec que derivó en el cierre de una autopista.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó en sus canales oficiales la detención dos sujetos, identificados como: Rubén “N” y Jesús David “N”, este último apodado El Macabras.

Ambos sujetos fueron asegurados por su presunta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental.

Lo anterior debido a que los sujetos serían los responsables de provocar un incendio en una recicladora clandestina ubicada en El Salado Xalostoc, siniestro que, por riesgo estructural, desembocó en el cierre de la Autopista Siervo de la Nación.

El siniestro provocó trabajos por varias horas (Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec)

“El arresto de las dos personas fue resultado de patrullajes en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, ciudadanos mantenían retenidos a los sujetos, a quienes señalaron de realizar quemas constantes de basura, cable y llantas, lo que habría originado el incendio en el bajo puente”, es parte del informe de Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

Afectación en alrededor de 2 mil metros cuadrados

La captura de los dos hombres fue realizada por elementos de la Policía Metropolitana y según el reporte oficial, el incendio en el que estarían involucrados provocó una afectación de alrededor de 2 mil metros cuadrados y la intervención de más de 100 elementos de emergencia que laboraron en el sitio por varias horas y desalojaron a personas para evitar situaciones de riesgo.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los dos sujetos escoltados junto con un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) y una agente de la Policía Metropolitana.

También fueron publicadas fotografías del incendio por el que fueron detenidos Rubén “N” y Jesús David “N”.

Parte de las labores en el sitio (Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec)

El incendio en Ecatepec que cerró la autopista

Cabe destacar que el pasado 18 de abril la autopista Siervo de la Nación en Ecatepec fue cerrada luego de que estuvo expuesta por seis horas al fuego durante el incendio de la noche del viernes 17 y madrugada del sábado.

El cierre sucedió luego de que Protección Civil de Ecatepec reportó un muro de contención con daño derivado de las altas temperaturas. A la estructura se le hará un dictamen técnico para conformar los posibles daños

Además, como consecuencia del incendio, tres domicilios resultaron afectados, sin que haya registro de personas heridas.

Bomberos de Tlalnepantla, Coacalco, Valle de Chalco, Teotihuacán, Acolman y Chimalhuacán participaron en los trabajos de extinción del fuego.