¿Tu hijo necesita lentes? Programa Ver para Soñar: así entregan gratis a estudiantes de primaria en México

Con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar y garantizar condiciones equitativas de aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el programa “Ver para Soñar”, enfocado en la salud visual de niñas y niños de primaria en escuelas públicas del país.

La iniciativa contempla la entrega de 2 millones de lentes sin costo durante el ciclo escolar 2025-2026, como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”. De acuerdo con datos oficiales, aproximadamente cuatro de cada diez estudiantes presentan algún tipo de dificultad visual, lo que puede impactar directamente en su desempeño académico.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, subrayó que este programa busca asegurar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar.

¿Cómo funciona “Ver para Soñar”?

El programa se ejecuta a través de jornadas de salud escolar realizadas en los planteles educativos. En estas visitas, brigadas conformadas por personal médico y especialistas llevan a cabo evaluaciones básicas de la vista.

La estrategia busca detectar y atender problemas visuales desde la escuela para evitar que afecten el aprendizaje

Durante estas jornadas —que alcanzaron más de 17 mil primarias con la participación de más de 7 mil especialistas— se revisó a cerca de 2.7 millones de estudiantes en todo el país.

Cuando se detecta un posible problema visual, el alumno es canalizado para una segunda valoración más especializada con un optometrista. Este paso es fundamental para confirmar el diagnóstico y determinar si requiere lentes.

¿Cómo pueden los padres obtener los lentes gratis?

La SEP solicita a madres y padres de familia estar atentos a los resultados de la Evaluación de Salud Escolar, los cuales fueron enviados previamente por mensaje de texto o correo electrónico.

En caso de que el informe indique disminución en la agudeza visual, se debe acudir a una clínica o centro de salud para realizar la valoración definitiva. Si el diagnóstico confirma la necesidad de lentes, estos serán entregados sin costo.

Una de las ventajas del programa es que no requiere trámites complejos, ya que el proceso está vinculado directamente con las escuelas y las jornadas de salud.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El programa está dirigido exclusivamente a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas de México. Todos los alumnos tienen derecho a ser evaluados, pero únicamente recibirán lentes aquellos que presenten problemas visuales confirmados por especialistas.

En contraste, los estudiantes de escuelas privadas deberán acudir a servicios particulares o buscar programas locales de apoyo para atender su salud visual.

Salud visual y aprendizaje: una prioridad en la Nueva Escuela Mexicana

“Ver para Soñar” forma parte del enfoque integral de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que prioriza no solo la educación académica, sino también la salud de los estudiantes.

Además de problemas visuales, las evaluaciones detectaron otros retos de salud: cuatro de cada diez alumnos presentan sobrepeso u obesidad, uno de cada diez tiene bajo peso y seis de cada diez padecen caries.

Para dar seguimiento a estos indicadores, la SEP habilitó el Expediente de Salud Escolar, una herramienta que se actualizará anualmente y permitirá identificar problemáticas específicas por región.

Garantizar una buena salud visual desde la infancia no solo mejora la calidad de vida de los estudiantes, sino que también impacta directamente en su capacidad de aprendizaje. Con este programa, la SEP busca reducir las brechas educativas derivadas de problemas de visión y ofrecer a millones de niñas y niños la oportunidad de desarrollarse plenamente.