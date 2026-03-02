Cultura

Lila Downs: “Me alejé de las noticias para tener un poco de paz”

La cantautora mexicoestadounidense presentó “Cambias mi mundo”, su nuevo disco, en el que ingresa en la política y la identidad

La cantante mexicano-estadounidense Lila Downs
La cantante mexicano-estadounidense Lila Downs (EFE/ Isaac Esquivel)

Con el corazón “adolorido” por la tensa situación entre Estados Unidos y México, la cantautora mexicoestadounidense con raíces indígenas, Lila Downs, asegura que ha tenido que alejarse de las noticias para “tener un poco de paz” y, en su lugar, escribir cumbias como Cambias mi mundo, inspirada en la fortaleza de las mujeres jóvenes.

“Crecí con unos padres que siempre tenían prendidas las noticias. Hasta la fecha, cuando voy a ver a mi madre, las tiene puestas a todo volumen, pero a mí me provoca mucha ansiedad”, confiesa la artista, tras lamentar que, aunque ella no votó por Donald Trump, una “gran parte” de los latinos (45 %) sí lo hizo, lo que afectó “el futuro” de esta población.

La ganadora del Grammy cuenta que decidió levantar el telón de su próximo disco con Cambias mi mundo, acompañada de la rapera mexicoestadounidense Snow Tha Product, a quien admira por visibilizar “las diferencias políticas” dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, como lo hizo con ‘Sábado’, una crítica al votante de Trump y a la frustración generada por las deportaciones masivas de migrantes.

El rap de Snow Tha Product se fusiona a la perfección con la música de Downs, que durante más de 30 años ha sido un refugio intelectual y espiritual para quienes migran del sur al norte, así como para mujeres e indígenas que luchan por el reconocimiento y la dignidad.

Levantar el machete

Para la intérprete de ‘Cariñito’, estas jóvenes artistas “están tomando el machete” y logrando que el mundo se “mueva de otra forma”, en un entorno en el que “nosotras somos cada vez más sororas”.

“Veo a las mujeres que estamos tomando ya el machete, como lo hago aquí en esta ilustración del compañero (zapoteco Alex José)”, sostiene mientras señala la portada de ‘Cambias mi mundo’, en la que se le ve a Downs fuerte, armada y rodeada de maíz.

La también antropóloga explica esta unión de las mujeres como uno de los muchos fenómenos de la “era digital”, una etapa que define como “revolucionaria”, porque, más allá de las fronteras y los cerros, podemos “comunicarnos”.

Con 57 años y un extenso repertorio musical, la artista de origen tricultural no sabe si ha cambiado al mundo, pero sí se pregunta cómo hacerlo desde una “emoción universal”, que escape a los parámetros de la avaricia o de la cultura “basada en la mentira”, la cual, afirma, “predomina” en la actualidad.

“¿Cómo llegar ahí?”, se cuestiona Downs, envuelta en un vestido rojo vibrante que hace juego con su largo cabello negro. Parte de la respuesta dice haberla encontrado en estos últimos años.

Downs en la 66.ª
Downs en la 66.ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, en 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un periodo en el que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca (sur), ha vivido altibajos: desde ser galardonada con el Premio La Mar de Músicas 2026 por su aporte cultural y social, hasta enfrentar la muerte de su esposo, el músico Paul Cohen (1959-2022).

“En este momento de mi vida aprendí que te cambias a ti misma; cambias desde acá (señala su corazón), desde adentro, desde tu manera de pensar, de pacificar y de entrar con todo tu corazón a las cosas”, expresa sobre esta nueva etapa en la que vio nacer este disco, el primero en el que todas las composiciones son completamente suyas.

Downs reconoce la dificultad de alcanzar la paz en medio de la violencia y la presión “que estamos viviendo” en México; sin embargo, confía en que la educación puede “cambiar nuestro perfil como seres humanos en la Tierra”.

“La educación es nuestra liberación”, defiende la compositora, quien lleva más de 20 años apoyando y promoviendo el estudio de las mujeres en su tierra natal a través del Fondo Guadalupe Musalem.

Cambias mi mundo continúa siendo una sorpresa para los seguidores de la cantautora, quienes en redes sociales han manifestado su deseo de que el disco incluya colaboraciones femeninas con Silvana Estrada, Natalia Lafourcade o Vivir Quintana.

Fuente: EFe

