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Cómo saber si registraron tu CURP con otro número telefónico y qué hacer

Si tienes línea móvil en México, deberás asociarla a tu CURP antes de que termine junio de 2026, de lo contrario tu servicio se limitará a llamadas de emergencia

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Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México (Cuartoscuro)
Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México (Cuartoscuro)

Desde el 9 de enero de 2026, todas las personas en México deben registrar sus líneas de teléfono celular asociando su CURP en el padrón nacional, como parte de la medida obligatoria instaurada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El objetivo es frenar el uso anónimo de números en fraudes y delitos, pero ya existen reportes de suplantación, pero se ha reportado usuarios han recibido reciben avisos de “registro exitoso” que no solicitaron.

Sin embargo, si tu información fue utilizada sin tu autorización, puedes detectarlo y corregirlo de inmediato.

Debido a la exigencia de relacionar número y CURP, la apresurada implementación del registro ha provocado errores graves.

Usuarios ya han sido notificados sobre registros desconocidos con sus datos. Detectar este tipo de fraudes no requiere conocimientos técnicos avanzados; la alerta principal es recibir un “registro exitoso” que no hayas solicitado.

El registro obligatorio se mantiene para toda persona que use celular en México. Si no completas el proceso antes de finales de junio, tu línea será inhabilitada y solo permitirá llamadas de emergencia.

La plataforma oficial permite a cada usuario consultar si su CURP está asociada indebidamente a líneas móviles en México - Foto: (iStock)
La plataforma oficial permite a cada usuario consultar si su CURP está asociada indebidamente a líneas móviles en México - Foto: (iStock)

Así puedes saber si tu CURP fue usada en el registro de un celular

Para salir de dudas sobre si tu CURP está asociada indebidamente a líneas móviles, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dispone de una plataforma en línea. La consulta es personal y los resultados solo pueden ser vistos por el titular.

Para verificar tus datos, sigue estos pasos:

  • primero, ingresa al portal oficial cuya liga proporcionan los operadores.
  • Después, selecciona tu compañía de telefonía móvil (puedes elegir entre Telcel, AT&T, Veint y otras que operan en México).
  • Luego, ten tu CURP a la mano y elige “Consultar registro”

El sistema mostrará todos los números de teléfono actualmente vinculados a tu identidad.

Si identificas un número que no reconoces o que ya no usas, puedes solicitar la baja o eliminación directamente desde la plataforma.

Algunas compañías ya piden medidas adicionales de protección, como “selfies de verificación”, códigos QR únicos, reconocimiento facial y, en el caso de Bait, acceso físico al dispositivo. Estas herramientas contribuyen a proteger al usuario, aunque no son totalmente infalibles.

A partir del 7 de febrero de 2026, Telcel pondrá en marcha un portal propio para que la persona usuaria consulte si su número fue registrado y con qué datos. Se espera que las demás operadoras activen funciones similares.

Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
Para corregir un registro indebido, el usuario debe contactar a su operadora y presentar la CURP o el INE para eliminar líneas desconocidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si detectas un uso indebido de tu CURP y cómo proteger tus líneas

Si al revisar la plataforma observas una línea ajena o no reconocida a tu nombre, actúa de inmediato. Contacta a tu compañía de telefonía para aclarar el estatus y reporta el posible mal uso de tu CURP.

El proceso requiere que presentes tu INE o tu CURP en un centro de atención de la operadora para solicitar la corrección.

El sistema también permite tramitar la baja de los números que no reconozcas. Si dejas pasar el tiempo, la baja puede complicarse y mantenerse el riesgo de que usen tu identidad para otros registros.

Todas las plataformas oficiales de consulta están protegidas y solo muestran la información al usuario que realiza el trámite por su cuenta. Registrar un número con datos ajenos es relativamente fácil, pero revertirlo también lo es si la persona titular actúa pronto.

Todas las compañías de telefonía móvil están obligadas a aplicar estas medidas antes de que termine junio. Quienes no realicen la vinculación verán deshabilitada su línea, con la restricción de que solo podrán realizar llamadas de emergencia.

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