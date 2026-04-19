México

Lotería Nacional lanza sorteo por el Día Internacional del Deporte con premio de 17 millones de pesos

El premio mayor será de 17 millones de pesos y el evento se celebrará el 24 de abril

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En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Lotería Nacional anunció el lanzamiento del Sorteo Superior No. 2881, una iniciativa que busca reconocer el impacto del deporte como motor de bienestar social, salud y cohesión comunitaria.

La presentación oficial del billete conmemorativo se realizó en Ciudad Universitaria, donde autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y representantes de la Fundación UNAM coincidieron en la importancia de promover el deporte como parte integral del desarrollo humano.

Durante el evento, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que esta emisión especial no solo celebra una fecha internacional, sino que también visibiliza una causa universal: el deporte como herramienta para transformar vidas.

Subrayó que la actividad física contribuye al desarrollo de habilidades como la disciplina, la autoestima y el sentido de pertenencia, especialmente en niñas, niños y jóvenes.

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Sorteo Superior No. 2881: premios, fecha y venta de boletos

El Sorteo Superior No. 2881 se llevará a cabo el próximo 24 de abril y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Además, se distribuirá una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

Para esta edición, se han emitido 2.4 millones de cachitos que ya se encuentran disponibles en todo el país, tanto en expendios tradicionales como a través de la plataforma digital oficial.

Este alcance permite que el mensaje del sorteo llegue a millones de personas, reforzando la importancia del deporte como un factor clave en la construcción de sociedades más saludables y pacíficas.

El deporte como eje de formación y cohesión social

Representantes de la comunidad universitaria resaltaron que el deporte no debe considerarse únicamente como actividad física, sino como una cultura que acompaña la formación integral de los estudiantes.

En este sentido, se destacó que iniciativas como este sorteo contribuyen a fortalecer valores como la unidad, la disciplina y la convivencia social.

Asimismo, la Fundación UNAM reafirmó su compromiso con el impulso al deporte, al recordar que a lo largo de su trayectoria ha otorgado más de un millón de becas, muchas de ellas vinculadas al desarrollo académico y deportivo de estudiantes universitarios.

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Más allá del sorteo: actividades y promoción del deporte

Como parte de esta conmemoración, también se anunció la realización de la Carrera Atlética Fundación UNAM 2026, programada para el 25 de abril, la cual espera reunir a miles de participantes.

Este tipo de actividades reflejan el creciente interés por fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social a través del deporte.

Con el Sorteo Superior No. 2881, la Lotería Nacional reafirma su papel como una institución que, además de ofrecer premios económicos, promueve causas de alto impacto social.

El billete conmemorativo se convierte así en un símbolo que circula por todo el país, llevando consigo un mensaje claro: el deporte es una herramienta poderosa para generar bienestar, inclusión y paz en México.

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