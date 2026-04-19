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Inauguran ciclovía en CDMX, entre protestas, Clara Brugada sostiene: “La calzada de Tlalpan es de todas y todos”

Comerciantes, vecinos y trabajadoras sexuales expresaron inconformidad por la falta de consulta en la planeación de la obra

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Las trabajadoras sexuales de Tlalpan exigen reparación de daño y respeto a sus derechos por parte de las autoridades de CDMX. | (Crédito: X(@YoXLas40horas2)
Las trabajadoras sexuales de Tlalpan exigen reparación de daño y respeto a sus derechos por parte de las autoridades de CDMX. | (Crédito: X(@YoXLas40horas2)

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, inauguró la ciclovía Gran Tenochtitlán sobre calzada de Tlalpan este domingo 19 de abril.

Este nuevo corredor ciclista une el Centro Histórico con la zona sur de la capital y responde a una política de recuperación del espacio público y transformación del entorno urbano.

Durante la ceremonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, remarcó que ya se han habilitado más de 30 kilómetros de infraestructura ciclista, y que la obra quedará terminada en su totalidad en los siguientes días.

Brugada Molina admitió que la construcción de ciclovías provocó “mucha resistencia, pero esa es la lucha y esa es la transformación de mentalidad que queremos hoy (...) decimos que la calzada de Tlalpan es de todas y de todos; además, con lo que estamos haciendo en Tlalpan, se convierte en la única calzada multimoda”.

El banderazo de esta obra se da en medio de un contexto marcado por las quejas ciudadanas, pues medios como Desinfórmemonos han recuperado testimonios de comerciantes, vecinos y trabajadoras sexuales, quienes han señalado afectaciones económicas y sociales por no haber sido consultados ni considerados en la planeación.

Mientras la infraestructura ciclista se expande con apoyo de la jefa de Gobierno, comerciantes y colectivos excluidos denuncian desplazamiento y demandan reparación ante la falta de consulta ciudadana. | (Crédito: Gobierno de la CDMX)
Mientras la infraestructura ciclista se expande con apoyo de la jefa de Gobierno, comerciantes y colectivos excluidos denuncian desplazamiento y demandan reparación ante la falta de consulta ciudadana. | (Crédito: Gobierno de la CDMX)

IMER Noticias entrevistó a Montse, una trabajadora sexual de Calzada de Tlalpan, el pasado mes de marzo, donde señaló que la maquinaria para construir la ciclovía apareció “de la noche a la mañana” y expresó que debido a que quitaron un carril, ahora los conductores no se podían detener durante el desarrollo de obra.

Trabajadoras sexuales protestan en la inauguración de la ciclovía

Para oficializar la inauguración, el gobierno de CDMX organizó un recorrido para que la ciudadanía tomara sus bicicletas y conociera esta nueva ciclovía, sin embargo, medios de comunicación como N más documentaron que paralelamente, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, un grupo de trabajadoras sexuales se protestó.

Reforma recuperó el testimonio de una de las manifestantes, quien expresó que ellas —las trabajadoras sexuales— “están en contra de la ciclovía porque está mal planeada” y ha vulnerado sus derechos. La manifestante aclaró que su molestia es contra el gobierno capitalino, “más no contra los ciclistas (...) jamás vamos a agredir a un ciclista”.

La nueva infraestructura conecta el centro de la capital con zonas del sur y forma parte de una estrategia de recuperación urbana, mientras residentes y grupos laborales reportan impactos en sus actividades. | Crédito: Gobierno de la CDMX
La nueva infraestructura conecta el centro de la capital con zonas del sur y forma parte de una estrategia de recuperación urbana, mientras residentes y grupos laborales reportan impactos en sus actividades. | Crédito: Gobierno de la CDMX

“Estamos enojadas con el gobierno, porque nos ha despojado de nuestro espacio de trabajo, porque nos ha puesto en situación de calle”, comentó; asimismo, dejó en claro que su petición es que las autoridades brinden reparación de daño a las trabajadoras sexuales independientes.

“Clara decías que todo cambiaría, ¡Mentira! ¡Mentira! Es la misma porquería”, se escuchó a las trabajadoras corear y exigir respeto por parte de las autoridades.

La Comisión de Derechos Humanos investiga posibles violaciones a derechos por la ciclovía

En marzo del 2026, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) confirmó la recepción de denuncias de trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan por afectaciones a sus derechos derivadas de las obras para el Mundial en relación con la ciclovía.

En aquel momento, la presidenta de la CDHM, María Dolores González Saravia Calderón, señaló que se investigaban posibles violaciones de derechos humanos y que la Comisión mantiene un acompañamiento institucional, informó Proceso.

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