México

Calzada Flotante Tlalpan: constructora presume avances de la obra y desata críticas por retrasos en el proyecto

El Gobierno CDMX inició esta obra con el objetivo de mejorar la movilidad del centro capitalino de cara al Mundial 2026, pero su construcción ha generado cierres viales

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(FB/ Grupo Idinsa)
(FB/ Grupo Idinsa)

La Calzada Flotante sobre Tlalpan, un corredor peatonal elevado que unirá Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, registra un avance significativo y mantiene su objetivo de inauguración antes del inicio del Mundial 2026.

La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) mantiene trabajos arduos en la zona, Grupo Idinsa es la encargada de la realización de la obra civil. Recientemente, en redes sociales, la empresa compartió un video en el que presumió los avances de este proyecto encabezado por Clara Brugada.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, se puede apreciar desde una vista aérea cómo progresa la construcción del puente peatonal. Sin embargo, esta obra ha generado una serie de críticas por los enfoques de movilidad que tiene el proyecto, además; los cierres viales en San Antonio Abad han perjudicado el tránsito local.

¿Qué ha pasado con la Calzada Flotante de Tlalpan?

A través de redes sociales, Grupo Idinsa compartió un video de cómo luce la obra de la calzada flotante peatonal que pasará encima de la Línea 2 del Metro CDMX en Tlalpan, el proyecto ha generado una serie de críticas y polémicas entre la población por los beneficios de este puente peatonal para la movilidad urbana rumbo al Mundial 2026 (FB/ Grupo Idinsa)

Durante una visita reciente al lugar, el titular de la Sobse, Raúl Basulto Luviano, inspeccionó el tramo entre Plaza Tlaxcoaque y San Antonio Abad. Basulto Luviano detalló en redes sociales que ya se ha completado el levantamiento de columnas, la instalación de barandales, la colocación de macetas y diversos tramos de pisos, concreto y estructuras metálicas en el parque elevado.

La Calzada Flotante de Tlalpan, proyectada para ser un parque elevado recreativo y de movilidad peatonal, comenzó a edificarse entre septiembre y octubre de 2025. Su trazado conecta puntos nodales en el sur de la capital y responde al compromiso del gobierno local por ofrecer alternativas peatonales de calidad antes del Mundial 2026.

Durante el periodo de construcción, las labores han generado ajustes en la circulación vehicular sobre Tlalpan y se han integrado otras intervenciones en la infraestructura, como la construcción de una nueva ciclovía.

Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)
Así avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

El 12 de marzo de 2026, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, enfatizó ante la prensa que las actividades de la obra se realizan fuera de los tiempos críticos de operación ferroviaria, para evitar afecciones al servicio. La obra civil se realiza con vigilancia constante de las autoridades, y se mantiene el diálogo activo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, la Sobse y la administración del Metro, señaló.

La obra civil avanza conforme al cronograma oficial, de acuerdo con las autoridades, sin afectaciones para la operación del sistema ferroviario, y se erige como una de las principales intervenciones de transformación del espacio público previas al torneo de la FIFA.

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