México

Ricardo Monreal respalda a Sheinbaum tras su visita a España: “Actuó con dignidad y decoro republicano”

La declaración de respaldo fue difundida en redes sociales pocas horas después de que la presidenta salió del país europeo

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Monreal reiteró su llamado a la ciudadanía a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. | X- Ricardo Monreal
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, envía un mensaje de bienvenida a Claudia Sheinbaum tras su viaje a España. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, envía este 19 de abril un mensaje público de bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum tras su regreso de su viaje a España, reconociendo su postura ante asuntos de democracia y política exterior.

En su declaración, Monreal expresó: “Gracias por actuar con dignidad y decoro republicano, al defender la democracia e insistir en la observancia de los principios de nuestra política exterior”, en referencia a la labor realizada por Sheinbaum en su viaje a la Cumbre en Defensa de la Democracia.

El mensaje, publicado en la red social X desde la cuenta oficial de Ricardo Monreal, incluyó un saludo dirigido a las familias mexicanas y destacó el respaldo institucional de Morena a la presidenta.

Sheinbaum regresa a México luego de su viaje a España

El regreso de la mandataria mexicana a la Ciudad de México se realizó en un vuelo de clase turista, luego de asistir a un encuentro internacional en defensa de la democracia y mantener reuniones con funcionarios europeos. (Mejorada con IA)
El regreso de la mandataria mexicana a la Ciudad de México se realizó en un vuelo de clase turista, luego de asistir a un encuentro internacional en defensa de la democracia y mantener reuniones con funcionarios europeos. (Mejorada con IA)

La presidenta Claudia Sheinbaum regresa a México en un vuelo comercial de clase turista después de su visita de trabajo en Barcelona. En este viaje, Sheinbaum asistió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y sostuvo reuniones con funcionarios europeos.

Sheinbaum no utiliza ni avión presidencial ni fila preferente, ni clase empresarial, sino que vuelve en la misma cabina que el resto de los pasajeros.

Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, México prescinde del avión presidencial, adoptando el uso de vuelos comerciales para los traslados oficiales como parte de la política de austeridad. Este hecho distingue a Sheinbaum frente a prácticas habituales de otros países, donde es poco común que una jefa de Estado viaje en condiciones similares.

Sheinbaum se reúne con el presidente de España

Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez
La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que México será sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027 durante su visita a Barcelona. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el país será sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027 y extiendió una invitación formal al presidente de España Pedro Sánchez para participar en el encuentro, gesto con el que busca fortalecer el diálogo bilateral y colocar a México como actor central en la agenda internacional.

Sheinbaum sostuvo una conversación con Sánchez en Barcelona después de participar en la IV edición de la Cumbre en Defensa de la Democracia. Durante la reunión, ambos mandatarios abordan el reconocimiento histórico de la Conquista y la llegada de los españoles a territorio mexicano.

La presidenta detalló que hizo referencia a la misiva de Carlos V que mencionó en una reciente conferencia matutina, en la cual el monarca reconoce crímenes cometidos por el conquistador Hernán Cortés. Sheinbaum señala: “Hablé de la carta de Carlos V, que hablé el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés, y seguir trabajando en ello”.

En la misma reunión, Sheinbaum describió el intercambio sobre la difusión de exposiciones que resaltan la grandeza de las culturas originarias de México, tanto previas como posteriores a la llegada de los españoles.

La mandataria subrayó que ambos gobiernos han explorado los caminos para mantener la cooperación cultural y educativa. “Nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México, de antes de la llegada de los Españoles y de ahora”, declaró la presidenta Sheinbaum.

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