México

Pollo a la mostaza con papas doradas: secretos para que te quede jugoso y dorado

Un plato tradicional con un toque sofisticado, ideal para quienes buscan algo especial sin complicarse

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Muslos de pollo al horno con piel dorada y salsa de mostaza, acompañados de papas rústicas con hierbas y ajo en un plato rústico de cerámica sobre madera
Este suculento pollo al horno con salsa de mostaza y papas rústicas es una receta sencilla y sabrosa, perfecta para disfrutar de un plato abundante y reconfortante en casa. (Gemini)

El dorado del pollo recién salido del horno y el aroma a mostaza que se mezcla con las papas crocantes puede despertar recuerdos de domingos en casa.

Además de ser una receta sencilla y sabrosa, es una de esas fórmulas perfectas para quienes buscan un plato abundante sin demasiadas complicaciones.

El pollo a la mostaza con papas doradas suele disfrutarse en almuerzos informales y cenas, pues tiene el toque perfecto de sofisticación gracias a la mostaza, pero no pierde el espíritu casero y cotidiano de la cocina.

Un plato de pollo con salsa de mostaza y semillas, acompañado de papas asadas con romero y ajo, servido en un plato rústico sobre madera
Este delicioso plato de pollo asado cubierto con una cremosa salsa de mostaza y acompañado de papas crocantes, evoca los sabores reconfortantes de la cocina casera. (Gemini)

Receta de pollo a la mostaza con papas doradas

El plato consiste en piezas de pollo marinadas y cocidas con una salsa de mostaza y crema, acompañadas por papas cortadas en cubos o gajos y doradas al horno. El resultado es una combinación de pollo jugoso y papas bien crocantes, todo envuelto en una salsa cremosa y aromática.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  1. 1 pollo entero (2 kg) o 8 presas de pollo
  2. 1 kg de papas
  3. 3 cucharadas de mostaza
  4. 200 ml de crema de leche
  5. 2 dientes de ajo
  6. 1 cebolla grande
  7. 2 cucharadas de aceite de girasol
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. 1 ramita de tomillo (opcional)
  10. Jugo de 1 limón

Cómo hacer pollo a la mostaza con papas doradas, paso a paso

  1. Encender el horno a 200°C.
  2. Salpimentar las piezas de pollo y colocarlas en una base para horno.
  3. Pelar las papas y cortarlas en cubos o gajos. Mezclar con 1 cucharada de aceite y sal. Reservar.
  4. Picar la cebolla y los dientes de ajo. Distribuir sobre el pollo.
  5. En un bol, mezclar la mostaza, la crema de leche y el jugo de limón.
  6. Poner la salsa sobre el pollo, asegurando que cubra bien todas la piezas.
  7. Añadir el tomillo si se desea.
  8. Distribuir las papas alrededor del pollo, sin superponer demasiado para que doren bien.
  9. Llevar al horno y cocinar durante 1 hora, removiendo las papas a mitad de cocción para que queden bien doradas.
  10. Si el pollo se dora muy rápido, cubrir con papel aluminio los primeros 40 minutos y retirar para gratinar.
  11. Verificar que el pollo esté cocido: debe salir jugo claro al pinchar.
  12. Servir caliente, acompañando cada pieza de pollo con papas crocantes y abundante salsa.
Un plato de pollo con salsa de mostaza y hierbas frescas, acompañado de papas asadas con romero y ajo, presentado sobre una mesa de madera
Este plato abundante de pollo a la mostaza con papas asadas y hierbas frescas es una receta sencilla y sabrosa, ideal para despertar recuerdos de domingos en casa. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 530 kcal
  • Grasas: 28 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Proteínas: 39 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración se conserva hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede recalentar en horno bajo. En congelador, hasta 2 meses, aunque las papas pueden perder crocancia.

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