Pollo a la mostaza con papas doradas: secretos para que te quede jugoso y dorado

El dorado del pollo recién salido del horno y el aroma a mostaza que se mezcla con las papas crocantes puede despertar recuerdos de domingos en casa.
Además de ser una receta sencilla y sabrosa, es una de esas fórmulas perfectas para quienes buscan un plato abundante sin demasiadas complicaciones.
El pollo a la mostaza con papas doradas suele disfrutarse en almuerzos informales y cenas, pues tiene el toque perfecto de sofisticación gracias a la mostaza, pero no pierde el espíritu casero y cotidiano de la cocina.
Receta de pollo a la mostaza con papas doradas
El plato consiste en piezas de pollo marinadas y cocidas con una salsa de mostaza y crema, acompañadas por papas cortadas en cubos o gajos y doradas al horno. El resultado es una combinación de pollo jugoso y papas bien crocantes, todo envuelto en una salsa cremosa y aromática.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 1 pollo entero (2 kg) o 8 presas de pollo
- 1 kg de papas
- 3 cucharadas de mostaza
- 200 ml de crema de leche
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla grande
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- Sal y pimienta a gusto
- 1 ramita de tomillo (opcional)
- Jugo de 1 limón
Cómo hacer pollo a la mostaza con papas doradas, paso a paso
- Encender el horno a 200°C.
- Salpimentar las piezas de pollo y colocarlas en una base para horno.
- Pelar las papas y cortarlas en cubos o gajos. Mezclar con 1 cucharada de aceite y sal. Reservar.
- Picar la cebolla y los dientes de ajo. Distribuir sobre el pollo.
- En un bol, mezclar la mostaza, la crema de leche y el jugo de limón.
- Poner la salsa sobre el pollo, asegurando que cubra bien todas la piezas.
- Añadir el tomillo si se desea.
- Distribuir las papas alrededor del pollo, sin superponer demasiado para que doren bien.
- Llevar al horno y cocinar durante 1 hora, removiendo las papas a mitad de cocción para que queden bien doradas.
- Si el pollo se dora muy rápido, cubrir con papel aluminio los primeros 40 minutos y retirar para gratinar.
- Verificar que el pollo esté cocido: debe salir jugo claro al pinchar.
- Servir caliente, acompañando cada pieza de pollo con papas crocantes y abundante salsa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 530 kcal
- Grasas: 28 g
- Carbohidratos: 34 g
- Proteínas: 39 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración se conserva hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede recalentar en horno bajo. En congelador, hasta 2 meses, aunque las papas pueden perder crocancia.