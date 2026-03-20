Gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta por la digitalización de Banco del Bienestar y asegura que app estará lista a finales del 2026

Gobierno de México busca digitalizar el Banco del Bienestar y que ya no se maneje efectivo

Banco del Bienestar avanza hacia la digitalización: gobierno prevé app con pagos y transferencias para 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Banco del Bienestar se encuentra en un proceso de digitalización tecnológica que permitirá reducir el uso de efectivo y facilitar operaciones digitales a millones de beneficiarios de programas sociales en todo el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo principal es desarrollar una app móvil del banco, mediante la cual los usuarios puedan realizar transferencias, pagos y otras operaciones financieras sin necesidad de acudir a una sucursal o manejar dinero en efectivo.

“Se está trabajando en ello, el Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la SHCP”, señaló Sheinbaum, al destacar la coordinación entre distintas dependencias del gobierno federal para impulsar este proyecto.

La titular del Ejecutivo detalló que se espera que la aplicación esté completamente funcional hacia finales de 2026, con una amplia gama de servicios que permitan incluso pagar directamente desde el teléfono móvil, lo que representaría un cambio significativo en la forma en que los beneficiarios acceden a sus recursos.

Conectividad, clave para la digitalización

La estrategia nacional de conectividad para que hosptales y escuelas esten conectadas a Internet a finales del 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de digitalización del Banco del Bienestar está estrechamente ligado a la estrategia nacional de conectividad. En este sentido, Sheinbaum subrayó que el gobierno trabaja en conjunto con empresas como Altán Redes y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ampliar la cobertura de internet en todo el territorio nacional.

La presidenta destacó que actualmente existen alrededor de 154 millones de teléfonos celulares en México, lo que representa una base importante para avanzar en la digitalización de servicios financieros y de la actividad económica en general.

Como parte de esta estrategia, el gobierno federal implementa el esquema para las compañías telefónicas privadas, que contempla que en lugar de pagar por el uso del espectro radioeléctrico, inviertan en infraestructura para ampliar la conectividad, especialmente en carreteras y zonas rurales.

“Queremos que todas las carreteras estén conectadas y que el internet llegue hasta el último rincón del país”, afirmó la mandataria.

Además, Sheinbaum adelantó que uno de los objetivos a corto plazo es que, para finales de este año, todas las clínicas, centros de salud, hospitales y escuelas —desde nivel básico hasta superior— cuenten con acceso a internet, lo que permitirá fortalecer tanto los servicios públicos como la inclusión digital.

Menos efectivo, más pagos digitales

Se busca ampliar los pagos digitales en el país (Imagen ilustrativa Infobae)

La digitalización del Banco del Bienestar forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reducir el uso de efectivo en la economía.

En este contexto, la presidenta busca garantizar que todas las gasolineras del país acepten pagos digitales.

Esta medida tiene como finalidad fomentar la inclusión financiera, aumentar la transparencia en las transacciones y facilitar el acceso a servicios bancarios, especialmente para sectores históricamente excluidos del sistema financiero tradicional.

El Banco del Bienestar, que actualmente dispersa recursos de programas sociales a millones de mexicanos, juega un papel clave en esta transformación, ya que su red de sucursales llega a comunidades donde otros bancos no tienen presencia.

Con la implementación de herramientas digitales, el gobierno busca no solo modernizar el sistema de pagos, sino también empoderar a los usuarios mediante el acceso a servicios financieros más ágiles, seguros y accesibles.