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Emergencia en Puebla: explota pipa de gas LP y provoca evacuación de personas en Tepeaca

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales, quienes implementaron un operativo para salvaguardar a los habitantes de la zona afectada

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El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales, quienes implementaron un operativo para salvaguardar a los habitantes de la zona afectada.
El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales, quienes implementaron un operativo para salvaguardar a los habitantes de la zona afectada.

Una fuerte explosión de pipa de gas LP se registró esta mañana en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla. La detonación generó una columna de humo y brasas de fuego que se extendió a más de 15 metros de altura sobre la zona urbana.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió muy cerca del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, lo que llevó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a ordenar la salida inmediata de mil 753 estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel para resguardar su seguridad.

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En respuesta a la situación, las autoridades procedieron a desalojar también a los residentes cercanos al depósito de gas, a fin fin de evitar cualquier riesgo adicional y contener el alcance del accidente.

Un video registra el momento de una explosión y la posterior formación de una densa columna de humo negro. Las imágenes muestran la nube de fuego en un instante y luego la extensa humareda sobre un paisaje urbano con edificios y vehículos circulando por las calles. Se observa un camión de bomberos en la vía. El cielo aparece nublado. Este es un cubrimiento de evento.

Para enfrentar el siniestro, el Gobierno de Puebla activó un Comando Unificado que permitió coordinar la respuesta de los cuerpos de emergencia de diferentes niveles. En la zona trabajan 25 elementos de la Coordinación General de Protección Civil, 29 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y cinco integrantes de Protección Civil municipal.

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De acuerdo con las autoridades, el despliegue de fuerzas busca asegurar la zona, contener el incendio y prevenir posibles riesgos secundarios en la población.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado víctimas fatales relacionadas con el suceso. Sin embargo, las autoridades mantienen un monitoreo constante y advierten que el saldo definitivo será anunciado una vez concluyan las labores de evaluación y control en el sitio.

Finalmente, la Coordinación de Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada del perímetro afectado, en tanto continúan las tareas de valoración y seguridad por parte de los equipos de emergencia.

Información en desarrollo...

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