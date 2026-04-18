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Teotihuacán se prepara para el Mundial 2026: Edomex busca reactivar show inmersivo y nocturno para turistas

Buscan reactivar la economía en la entidad tras la presencia de turistas

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La propuesta, impulsada por la diputada Zaira Cedillo Silva, busca retomar este proyecto en el marco del Mundial de Fútbol 2026.
La propuesta, impulsada por la diputada Zaira Cedillo Silva, busca retomar este proyecto en el marco del Mundial de Fútbol 2026. (Facebook: Experiencia Nocturna en Teotihuacán)

El Congreso del Estado de México aprobó un exhorto para reactivar el espectáculo inmersivo de luz, sonido y mapping en la zona arqueológica de Teotihuacán.

La propuesta, impulsada por la diputada Zaira Cedillo Silva, busca retomar este proyecto en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

El espectáculo, conocido como “Experiencia Nocturna Teotihuacán”, fue suspendido en 2020 a raíz de la pandemia, no obstante, la legisladora argumenta que, en el contexto de la intervención integral que actualmente realiza el Gobierno de México en la zona arqueológica, resulta oportuno relanzar esta iniciativa.

La propuesta destaca que la tecnología utilizada es no invasiva y cumple con los estándares de conservación, además de ser autosustentable: los ingresos generados por el evento pueden destinarse a acciones de conservación, exploración e investigación del sitio.

Impacto económico, cultural y social del espectáculo

Durante sus primeras cuatro temporadas, de marzo de 2016 a abril de 2019, el espectáculo nocturno sumó 374 funciones y una asistencia acumulada superior a 71 mil personas, generando ingresos por más de 31.8 millones de pesos. Hacia finales de 2019, el programa alcanzó 421 presentaciones y superó los 80 mil visitantes, incluyendo turismo nacional e internacional.

La propuesta subraya que, más allá de la asistencia, el evento contribuyó a la creación de 381 empleos directos y más de 2 mil indirectos, impulsó inversiones superiores a 112 millones de pesos y generó una derrama económica superior a los 140 millones de pesos en la región.

Estos resultados, de acuerdo a la legisladora que promovió la iniciativa, evidencian que la cultura, gestionada estratégicamente, puede ser un detonante de desarrollo regional y beneficiar de manera directa a prestadores de servicios turísticos, comerciantes y municipios del Valle de Teotihuacán.

Se prevé que el turismo generado por este evento deje una derrama económica de hasta 460 millones de dólares en el Estado de México. REUTERS/Alberto Fajardo
Se prevé que el turismo generado por este evento deje una derrama económica de hasta 460 millones de dólares en el Estado de México. REUTERS/Alberto Fajardo

Actualmente, la zona arqueológica se encuentra en proceso de renovación de infraestructura, servicios, museografía y señalética, con una inversión de 30 millones de pesos. Se plantea que la reactivación del espectáculo inmersivo forme parte de una estrategia integral para posicionar al Estado de México como referente nacional en innovación cultural, aprovechando la tecnología para una intervención respetuosa con el entorno y la posibilidad de utilizar energía solar y sistemas de iluminación de bajo consumo.

Proyección ante el Mundial y dinamización del turismo

La diputada Zaira Cedillo explicó que la reactivación del espectáculo no solo busca fortalecer la oferta cultural, sino también estar a la altura de las actividades asociadas al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Se prevé que el turismo generado por este evento deje una derrama económica de hasta 460 millones de dólares en el Estado de México. La posición estratégica del aeropuerto AIFA, en Zumpango, podría facilitar la llegada de visitantes a la región.

Legisladores de diferentes partidos coincidieron en la importancia de aprovechar la coyuntura y sumar esfuerzos para promover la cultura y el turismo. Señalaron además que la ampliación de horarios y la diversificación de eventos culturales permitirán incrementar la permanencia de los visitantes y consolidar a Teotihuacán como un destino integral, más allá de la visita diurna.

El exhorto también hace referencia a experiencias pasadas donde la intervención inadecuada de empresas llevó a la suspensión de proyectos, subrayando que la reactivación debe priorizar la conservación y contar con la participación activa de los municipios y la comunidad turística local.

La iniciativa refrenda la importancia de que la cultura, el turismo y la economía puedan articularse de manera sostenible para el desarrollo de la región.

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