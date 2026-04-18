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Picnic gratis en Chapultepec por el Día de la Tierra: cuándo será y qué actividades incluye

La actividad reúne a personas de todas las edades para cambiar hábitos y descubrir nuevas formas de vincularse con la naturaleza

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Bosque de Chapultepec
(chapultepec.org.mx)

El Jardín Botánico de Chapultepec será sede del Querido Picnic Ambientalista este domingo 19 de abril, con motivo del Día de la Tierra.

Esta invitación está abierta a toda la comunidad, proponiendo una jornada de convivencia, conciencia ambiental y participación colectiva de 11 a 15 h, en la zona ubicada detrás del orquideario.

Durante el picnic se llevará a cabo un trueque de ropa abierto, se organizarán juegos de mesa y habrá un espacio de jam music donde cualquier persona puede sumarse a compartir música.

Se invita a los asistentes a llevar comida para compartir y utilizar platos, vasos y mantas reutilizables, con el objetivo de reducir residuos y fomentar prácticas responsables. La participación es libre y no requiere registro previo.

Ilustración de un cartel para un picnic ambientalista por el Día de la Tierra, mostrando dos personas sentadas en un mantel con comida y una planta, con texto informativo
Cartel del picnic ambientalista por el Día de la Tierra, con intercambio de ropa, juegos de mesa y música en vivo en el Jardín Botánico de Chapultepec, CDMX. (Instagram cartel oficial)

Cómo llegar y recomendaciones para asistir

Es necesario notificar a las autoridades del bosque (FB/ChapultepecCDMX)
Es necesario notificar a las autoridades del bosque (FB/ChapultepecCDMX)

El Jardín Botánico se localiza en el Bosque de Chapultepec, detrás del orquideario, sobre Avenida Paseo de la Reforma 126, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Se puede llegar en transporte público por la estación Chapultepec del Metro (Línea 1) o Auditorio (Línea 7), así como por Metrobús. Quienes deseen asistir en grupo pueden sumarse a la rodada ciclista que partirá de El Caballito, integrando el trayecto como parte de la experiencia del picnic.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, llevar una manta y proponer actividades artísticas o talleres espontáneos.

La actividad busca crear un espacio seguro y relajado para el intercambio de ropa, juegos, convivencia y música, en sintonía con el espíritu del Día de la Tierra y el fomento de pequeños cambios cotidianos con impacto colectivo.

Día Mundial de la Tierra: historia, significado y acciones globales

picnic nocturno chapultepec -México- 11 febrero
Habrá picnic nocturno en chapultepec (Gemini)

El Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril, es una fecha internacional dedicada a reflexionar y actuar en favor del medio ambiente. Su origen se remonta a 1970, cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson promovió la primera gran manifestación ambiental en Estados Unidos para crear conciencia sobre la contaminación, la conservación de la biodiversidad y los problemas derivados del deterioro ambiental.

Aquella movilización reunió a más de 20 millones de personas y derivó en cambios legislativos pioneros, como la creación de la Agencia de Protección Ambiental y leyes clave para el aire y el agua.

En 1990, el Día de la Tierra se globalizó, sumando a más de 200 millones de personas en 141 países. Actualmente se considera la mayor celebración laica del mundo, movilizando a más de mil millones de personas cada año en actividades que incluyen limpiezas comunitarias, plantación de árboles, campañas de reciclaje, marchas y acciones educativas.

Imagen dividida horizontalmente que muestra un área de bosque talado a la izquierda con tocones y troncos, y un bosque denso y verde a la derecha con árboles altos.
Una imagen dividida muestra el marcado contraste entre un bosque talado, con troncos y tocones, y un denso bosque verde y saludable iluminado por la luz del sol, simbolizando la urgencia de la conservación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONU formalizó la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra en 2009, subrayando la importancia de reconocer los desafíos ambientales globales y la interdependencia entre los seres humanos, las especies vivas y los ecosistemas. El lema de 2026, “Nuestro poder, nuestro planeta”, enfatiza la urgencia de implementar energías renovables y revertir la degradación ambiental antes de 2030.

Según la UNESCO y Naciones Unidas, el Día de la Tierra recuerda que la salud de los ecosistemas es fundamental para la vida y el bienestar de la humanidad.

La restauración de áreas dañadas, la promoción de la armonía con la naturaleza y el cambio hacia una economía sostenible son elementos centrales. Esta jornada convoca tanto a gobiernos como a la ciudadanía a combatir el cambio climático, frenar la pérdida de biodiversidad y garantizar un futuro justo para las próximas generaciones.

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