“Pluri-sonoridades”, artistas resisten invisibilización del trabajo femenino y queer en las artes con nueva exposición sonora

Un visitante se sumerge en la experiencia auditiva de "Pluri-Sonoridades: Resonancias desde una escucha relacional", que abre al público hoy, 17 de abril de 2026.

La exposición “Pluri-Sonoridades: Resonancias desde una escucha relacional” presenta una mirada crítica y colectiva al proceso de inclusión y exclusión en el arte sonoro en México, articulando la memoria de más de 40 mujeres y artistas LGBQTI+ en una revisión sobre el acervo de Ex Teresa Arte Actual, recinto del INBAL.

Este esfuerzo, coordinado por Amanda Gutiérrez y Rosa Landabur, abre hoy 17 de abril de 2026 al público y busca responder a la histórica falta de visibilidad de las creadoras y disidencias sexo-genéricas; permanecerá disponible hasta el 7 de junio de 2026 con entrada gratuita, según informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La muestra representa sólo una parte visible de un proceso de investigación extenso, desarrollado con el apoyo de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo y colectivos como la Fonoteca Nacional, el Centro de Cultura Digital, Radio Nopal y Bulla Radio.

De acuerdo con Luis Orozco, director de Ex Teresa Arte Actual, la exposición marca el inicio de un ciclo que coincide con la vocación del recinto: recuperar y resignificar la memoria contenida en su acervo artístico documental con nuevas perspectivas y aportaciones de generaciones actuales.

PLURI-SONORIDADES explora el arte sonoro mexicano desde perspectivas feministas y queer

Orozco sostiene que esta revisión implica también conectar con colaboradoras históricas y abrir espacio al talento emergente.

Creadoras históricamente excluidas, al centro

El proyecto “Pluri-Sonoridades” se compone de cuatro ejes curatoriales diseñados para romper con las jerarquías tradicionales y generar un diálogo entre pasado y presente del espacio.

Karina Cabrera , responsable de “Feminismos sonoros”, articula talleres con la colectiva Musas Sonideras / Amplificadas

Ana Mora encabeza “Constelaciones sonoras”, centrada en saberes vivos y prácticas situadas como el live coding

Maribel Escobar Varillas dirige “Archivo vivo”, donde explora registros en circulación y la construcción de la memoria

Rocío Cerón propone “Escuchas Corporeizadas”, que aborda rutas diversas a partir del cuerpo como territorio de escucha.

Amanda Gutiérrez, en calidad de artista y curadora, explica que este ejercicio de “investigación-creación” convierte la revisión académica en un acto de identidad colectiva y de reconocimiento pendiente.

“Esto no es solo una investigación; es una investigación-creación que conecta con mi propia historia y mi relacionalidad como persona queer y mujer disidente de género. Iniciar este proceso ha sido un honor y una oportunidad única para entender que muchas mujeres y disidencias estaban al margen, sin la visibilidad que requiere una verdadera escucha de género”, expresó Amanda Gutiérrez.

Por su parte, Rosa Landabur subraya el reto de revisar 31 años de historia, poniendo el énfasis en prácticas sonoras ligadas al performance, lo visual y lo multidisciplinar, siempre desde el enfoque de mujeres y disidencias de género.

Landabur sostiene que la exposición es, al mismo tiempo, una reacción política frente a la invisibilización sistemática: “Nuestra mirada estuvo puesta sobre las prácticas de sonido en sus diferentes formatos vinculadas al performance, lo visual y lo multidisciplinar, enfocándonos principalmente en mujeres y disidencias de género”.

El concierto inaugural, titulado “Germinación sonora”, presenta un paisaje de improvisación a cargo de Amanda Gutiérrez, Astrid Runa, Paloma Duque, Concepción Huerta, Ana Ruiz y Piaka Roela. El Laboratorio 118 acompaña la pieza con visuales en tiempo real.

Memoria sonora bajo mirada crítica y de género

La muestra parte de la premisa de que la falta de documentación histórica sobre el trabajo de artistas mujeres y queer no significa ausencia de obra, sino la carencia de visibilidad institucional y de registro formal.

Las curadoras subrayan que el proyecto busca nutrir, relacionar y dar herramientas para entender el aporte de quienes han abierto camino en el arte sonoro en México y Latinoamérica desde los años noventa hasta la actualidad.

Para visitar la exposición:

Dirección : Lic. Verdad 8, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Horario : martes a domingo entre 10 y 18 horas.

Sin costo: la entrada es gratuita.

“Pluri-Sonoridades” forma parte del ciclo “Dilemas, amores y dramas. Activaciones del Acervo Artístico Documental de Ex Teresa, desde los afectos”, planteando una estrategia colectiva y de reparación para la memoria creativa de México.