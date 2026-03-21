Cambian de sede el show de ‘Sonido La Changa’ en Chapultepec; organizadores denuncian discriminación

Hoy es el gran concierto de aniversario de Sonido La Changa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El evento Perreo Picnic anunció un cambio de sede tras denunciar actos de discriminación. La función, que originalmente se realizaría en Lago Algo, Chapultepec, fue trasladada a Mr. Duck, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Postura de los organizadores

Tras darse a conocer que el evento no fue autorizado por las autoridades capitalinas, los organizadores identificados como Perreo Millennial denunciaron que la cancelación por parte de los responsables de Lago Algo se debió a presuntos motivos de discriminación y clasismo hacia el género y las audiencias del reguetón y la cultura sonidera.

En su mensaje, difundido en redes sociales, afirmaron: “Perreo Picnic cambia de sede por motivos de discriminación por parte de Lago Algo y ahora se realizará en Mr. Duck con el line up completo”.

El colectivo relató que desde el 4 de marzo se analizaron cambios para mantener la viabilidad del evento e intentaron resolver las restricciones impuestas por Lago Algo, pero los argumentos recibidos fueron inconsistentes.

Finalmente, el 17 de marzo se les notificó que no se aceptaban las soluciones planteadas y se cancelaba la continuidad en el recinto original.

El evento reúne grandes sonidos como Super Dengue, Sonido Pirata, Sonido Candela y más (Archivo)

Chapultepec se posiciona

La Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec emitió un comunicado en el que explicó que no tuvo conocimiento previo de la realización del evento Perreo Picnic en el recinto Lago Algo, sino hasta pocos días antes de la fecha programada.

Una vez notificada, la dirección revisó la solicitud y determinó la suspensión del evento por no cumplir con los lineamientos necesarios de movilidad, operación y protección civil.

El documento oficial señaló:

“La decisión tomada responde exclusivamente a criterios técnicos y normativos. Rechazamos de manera categórica cualquier señalamiento que sugiera que esta determinación estuvo motivada por prejuicios o discriminación”.

El Gran Baile de Sonideras y Sonideros, que reunió a 28 agrupaciones de esta corriente musical surgida de los barrios de la capital del país, El Gobierno de la Ciudad de México, congregó a más 100 mil personas en el Zócalo capitalino. Foto: Gobierno de la CDMX

Además, la dirección reiteró que el Bosque de Chapultepec es un espacio público abierto a todas las manifestaciones culturales y que sus decisiones buscan garantizar la seguridad de los asistentes.

Reacción de Sonido La Changa

Sonido La Changa, agrupación central del evento, confirmó la reubicación mediante un comunicado propio.

“Apreciables amigos, se cambia de sede el evento al MR. DUCK el domingo 22 de marzo en la calle 16 de septiembre #14 en el centro histórico de la CDMX, los esperamos”, informaron en sus redes sociales.

La agrupación reafirmó que el evento contará con el cartel completo y convocó a sus seguidores a asistir a la nueva sede para vivir la experiencia propuesta por Perreo Millennial.