México

Cambian de sede el show de ‘Sonido La Changa’ en Chapultepec; organizadores denuncian discriminación

La Dirección del Bosque lanzó un comunicado para esclarecer la situación

Guardar
Hoy es el gran concierto
Hoy es el gran concierto de aniversario de Sonido La Changa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El evento Perreo Picnic anunció un cambio de sede tras denunciar actos de discriminación. La función, que originalmente se realizaría en Lago Algo, Chapultepec, fue trasladada a Mr. Duck, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Postura de los organizadores

Tras darse a conocer que el evento no fue autorizado por las autoridades capitalinas, los organizadores identificados como Perreo Millennial denunciaron que la cancelación por parte de los responsables de Lago Algo se debió a presuntos motivos de discriminación y clasismo hacia el género y las audiencias del reguetón y la cultura sonidera.

En su mensaje, difundido en redes sociales, afirmaron: “Perreo Picnic cambia de sede por motivos de discriminación por parte de Lago Algo y ahora se realizará en Mr. Duck con el line up completo”.

El colectivo relató que desde el 4 de marzo se analizaron cambios para mantener la viabilidad del evento e intentaron resolver las restricciones impuestas por Lago Algo, pero los argumentos recibidos fueron inconsistentes.

Finalmente, el 17 de marzo se les notificó que no se aceptaban las soluciones planteadas y se cancelaba la continuidad en el recinto original.

El evento reúne grandes sonidos
El evento reúne grandes sonidos como Super Dengue, Sonido Pirata, Sonido Candela y más (Archivo)

Chapultepec se posiciona

La Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec emitió un comunicado en el que explicó que no tuvo conocimiento previo de la realización del evento Perreo Picnic en el recinto Lago Algo, sino hasta pocos días antes de la fecha programada.

Una vez notificada, la dirección revisó la solicitud y determinó la suspensión del evento por no cumplir con los lineamientos necesarios de movilidad, operación y protección civil.

El documento oficial señaló:

“La decisión tomada responde exclusivamente a criterios técnicos y normativos. Rechazamos de manera categórica cualquier señalamiento que sugiera que esta determinación estuvo motivada por prejuicios o discriminación”.

El Gran Baile de Sonideras
El Gran Baile de Sonideras y Sonideros, que reunió a 28 agrupaciones de esta corriente musical surgida de los barrios de la capital del país, El Gobierno de la Ciudad de México, congregó a más 100 mil personas en el Zócalo capitalino. Foto: Gobierno de la CDMX

Además, la dirección reiteró que el Bosque de Chapultepec es un espacio público abierto a todas las manifestaciones culturales y que sus decisiones buscan garantizar la seguridad de los asistentes.

Reacción de Sonido La Changa

Sonido La Changa, agrupación central del evento, confirmó la reubicación mediante un comunicado propio.

“Apreciables amigos, se cambia de sede el evento al MR. DUCK el domingo 22 de marzo en la calle 16 de septiembre #14 en el centro histórico de la CDMX, los esperamos”, informaron en sus redes sociales.

La agrupación reafirmó que el evento contará con el cartel completo y convocó a sus seguidores a asistir a la nueva sede para vivir la experiencia propuesta por Perreo Millennial.

Temas Relacionados

Sonido La ChangaSoniderosLago AlgoChapultepecCDMXDiscriminaciónPerreo Picnicmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cateos en CDMX: autoridades aseguran aparatos electrónicos y 8 toneladas de autopartes presuntamente robados

En un cateo llevado a cabo en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la CDMX, las autoridades aseguraron cinco camiones llenos de aparatos electrónicos presuntamente robados

Cateos en CDMX: autoridades aseguran

Tarjeta Violeta CDMX 2026: estas son las fechas en que será el nuevo periodo de registro para ser parte del programa social y obtener 15 mil pesos

La alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México dio a conocer todos los detalles para formar parte de este apoyo económico destino a mujeres

Tarjeta Violeta CDMX 2026: estas

Servicio Militar 2026 ya está en marcha: será más corto y con nuevo formato

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó un modelo más flexible dirigido principalmente a jóvenes nacidos en 2008 y remisos

Servicio Militar 2026 ya está

¿Buscas estabilidad económica? Profeco da consejos clave para mujeres

Existe una necesidad de impulsar estrategias que permita a la población femenina acceder a servicios financieros formales y asegurar el control sobre sus ingresos

¿Buscas estabilidad económica? Profeco da

Las semillas de sandía: el superalimento que casi todos tiran y está lleno de nutrientes

Aunque suelen desecharse, estas pequeñas semillas concentran proteínas, minerales y grasas saludables que pueden aportar beneficios relevantes cuando se consumen de forma adecuada

Las semillas de sandía: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seguridad, narcotráfico y crimen en

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

Caen “El Topo” y 15 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla: se les relaciona con extorsión a comerciantes

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

ENTRETENIMIENTO

‘Milagro’ en la caída de

‘Milagro’ en la caída de José Ángel Bichir, su madre revela el papel de unos cables: “Lo sostuvieron los ángeles”

Un Tal Fredo aclara que su boda no ha ocurrido; evento con Carlos Rivera fue un “Icebreaker”

Murales de BTS aparecen en la CDMX: estas son las ubicaciones para tomarte la foto

Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes de CDMX habría sido patrocinado por Peso Pluma

DEPORTES

Rodolfo Cota evita compararse con

Rodolfo Cota evita compararse con Keylor Navas previo al Clásico Capitalino: esto fue lo que dijo

México vs Costa Rica: a qué hora y dónde ver a la selección femenil en el Premundial Marruecos 2026

México vs Puerto Rico: cuándo y dónde ver al tri femenil mayor en la clasificación para el Mundial Brasil 2027

La mexicana Natalia Botello conquista el oro en sable femenino en la NCAA 2026

Jugará en Monterrey: Japón revela el uniforme que vestirá en el Mundial 2026