Picnic nocturno en Chapultepec: celebra San Valentín gratis bajo las estrellas de la CDMX

Habrá picnic nocturno en chapultepec (Gemini)

El Bosque de Chapultepec invita a vivir una noche especial con su tradicional picnic nocturno, ahora en una edición dedicada al Día del Amor y la Amistad.

La oportunidad perfecta para compartir una velada romántica o de amistad, rodeado de naturaleza y bajo un cielo iluminado solo por las estrellas y las luces del Jardín Botánico.

¿Cuándo y dónde será el picnic nocturno de San Valentín?

La cita es el sábado 14 de febrero, de 20:00 a 23:00 horas en el Jardín Botánico de Chapultepec. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, así que se recomienda llegar con al menos dos horas de anticipación para asegurar tu lugar.

El evento tendrá una duración de tres horas. (Foto: SEDEMA)

¿Qué puedes llevar y qué debes saber?

Para que la experiencia sea perfecta, toma en cuenta estas recomendaciones:

Puedes ingresar con tus propios alimentos y bebidas (excepto alcohólicas).

No hay registro previo, solo debes llegar con tiempo.

El Bosque de Chapultepec no vende canastas ni comida durante el evento.

No se permite el ingreso de mascotas.

La atmósfera del picnic nocturno es ideal para parejas, grupos de amigos o quienes buscan un plan diferente para San Valentín.

El ambiente se llena de mantas, luces y conversaciones, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Foto: SEDEMA

Tips para disfrutar la noche

Lleva una manta cómoda y una canasta con tus bocadillos favoritos.

Considera llevar linterna o luces pequeñas para ambientar tu espacio.

Llega temprano para elegir el mejor lugar bajo los árboles del Jardín Botánico.

Disfruta el entorno y respeta las indicaciones para que todos vivan una noche segura y agradable.

¿Cómo llegar al jardín botánico?

Para llegar en transporte público, la mejor opción es tomar el metrobús Linea 7 y bajarse en la estación Gandhi. De ahí se puede llegar caminando.

Respecto al metro, las estaciones más cercanas son Chapultepec (Línea 1) y Auditorio (Línea 7).