México

México, Brasil y España llaman a tomar acciones sobre crisis en Cuba

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos a una cuenta abierta por organizaciones civiles (Infobae-Itzallana)
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos a una cuenta abierta por organizaciones civiles (Infobae-Itzallana)

Brasil, España y México expresaron su enorme preocupación ante la grave crisis humanitaria que afecta al pueblo de Cuba, según un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los tres gobiernos instan a que se tomen medidas inmediatas para mitigar el sufrimiento de los cubanos y rechazan cualquier acción que pueda agravar sus condiciones de vida o contravenir el Derecho Internacional.

El comunicado anuncia que Brasil, España y México incrementarán de manera coordinada su respuesta humanitaria para enfrentar la crisis en la isla, además de urgir a las partes involucradas a evitar acciones que puedan empeorar la situación.

Las autoridades reiteran “la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de controversias”, de acuerdo con lo que establece la Carta de las Naciones Unidas.

Los gobiernos firmantes también reafirman un compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo.

Hacen un llamado a mantener un “diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional” con el fin de buscar una solución duradera a la situación y permitir que el pueblo cubano decida su futuro en plena libertad, conforme subraya la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Imagen XDDJBUMSAZHQLB6T5O2C7T65NM

Los gobiernos de México, Brasil y España también han comunicado el pedir un incremento de ayuda humanitaria y procurar la soberanía de Cuba, ante la crisis que enfrenta la Isla.

El mensaje emitido por las naciones sigue al llamado de Claudia Sheinbaum, para rechazar cualquier intervención militar en el país caribeño.

El texto difundido exige que se tomen medidas inmediatas para mejorar las condiciones de vida en la Isla. Las autoridades de los tres países advierten que ninguna acción debe “agravar las condiciones de vida de la población o ser contraria al Derecho Internacional”, y se comprometen a elevar de forma coordinada la respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento de la población cubana.

Las cancillerías hacen énfasis en la obligación de respetar “el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Además, México, Brasil y España reafirman su “compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo”.

El comunicado convoca a un “diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional”, con el objetivo de lograr una solución permanente y garantizar que el pueblo cubano decida su futuro “en plena libertad”.

Temas Relacionados

MéxicoBrasilCubaEspañaSecretaría de Relaciones ExterioresClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

“No fue fácil”: Citlalli Hernández explica por qué cambió a las mujeres por las elecciones, pero asegura continuidad en pendientes

Reveló que su sustituta no forma parte de la actual dependencia, pero confía en que seguirá los compromisos pendientes

“No fue fácil”: Citlalli Hernández explica por qué cambió a las mujeres por las elecciones, pero asegura continuidad en pendientes

María Adela de 25 años llegó a CDMX de Chetumal y alguien la internó a un psiquiátrico, madre teme trata de personas

La madre de la joven señala que su hija fue vista por última vez el 11 de abril en la zona de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan

María Adela de 25 años llegó a CDMX de Chetumal y alguien la internó a un psiquiátrico, madre teme trata de personas

Es responsabilidad del Refugio Franciscano mejorar condiciones para recibir nuevamente a los animales, reitera gobierno

El plazo para que los animales comiencen a regresar al refugio es de dos semanas

Es responsabilidad del Refugio Franciscano mejorar condiciones para recibir nuevamente a los animales, reitera gobierno

El imperio Slim: estas compañías explican su mayor riqueza histórica

Slim alcanzó los 125 mil millones de dólares impulsado por telecomunicaciones, infraestructura y el boom de los metales

El imperio Slim: estas compañías explican su mayor riqueza histórica

¿Tus calcetas deportivas cumplen lo que prometen? Profeco detecta fallas en etiquetado y composición de fibras

El estudio evaluó la resistencia, desgaste, solidez de color y composición textil de los productos

¿Tus calcetas deportivas cumplen lo que prometen? Profeco detecta fallas en etiquetado y composición de fibras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparece Kassandra Rodríguez, exnovia venezolana de El Pozoles, líder de la Unión Tepito

Desaparece Kassandra Rodríguez, exnovia venezolana de El Pozoles, líder de la Unión Tepito

Colectivo que encontró más de mil restos en límites de Tláhuac y Chalco asegura que autoridades han sido rebasadas

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 18 de abril: Detienen en Quintana Roo a uno de los 10 delincuentes más buscados en Europa

Operativo Restitución en Cuautitlán Izcalli: gobierno municipal recupera inmueble vinculado al control ilícito del agua por parte de ACME

Con carta manuscrita en inglés, “El Chapo” Guzmán pide trato justo en EEUU y denuncia violaciones a sus derechos

ENTRETENIMIENTO

Así fue el primer encuentro público de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas

Así fue el primer encuentro público de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas

El Dr.Gama “El cirujano de las estrellas” realiza un inesperado procedimiento estético a Sergio Mayer Mori

Tras rumores de crisis entre Ángela y Nodal, Pepe Aguilar publica videos sobre poner límites: “Prefiero tu ausencia”

Imelda Tuñón afirma que ha dejado a Maribel Guardia tener las cenizas de Julián Figueroa, pero advierte: “Son mías”

Así dramatizó ‘La Rosa de Guadalupe’ la locura por entradas de BTS en México

DEPORTES

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

Raúl Sarmiento critica la formación de Raoul ‘Pollo’ Ortiz en famosa televisora

¿Canelo Álvarez fue golpeado por David Benavides? La verdad detrás del video viral que circula en redes

César Ramos defiende a su compañera árbitra Katia Itzel previo al Mundial 2026 y lanza crítica al machismo en México

Qué debe pasar para que América asegure su lugar en la Liguilla del Clausura 2026