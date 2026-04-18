México, Brasil y España llaman a tomar acciones sobre crisis en Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos a una cuenta abierta por organizaciones civiles (Infobae-Itzallana)

Brasil, España y México expresaron su enorme preocupación ante la grave crisis humanitaria que afecta al pueblo de Cuba, según un comunicado conjunto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los tres gobiernos instan a que se tomen medidas inmediatas para mitigar el sufrimiento de los cubanos y rechazan cualquier acción que pueda agravar sus condiciones de vida o contravenir el Derecho Internacional.

El comunicado anuncia que Brasil, España y México incrementarán de manera coordinada su respuesta humanitaria para enfrentar la crisis en la isla, además de urgir a las partes involucradas a evitar acciones que puedan empeorar la situación.

Las autoridades reiteran “la necesidad de respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de controversias”, de acuerdo con lo que establece la Carta de las Naciones Unidas.

Los gobiernos firmantes también reafirman un compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo.

Hacen un llamado a mantener un “diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional” con el fin de buscar una solución duradera a la situación y permitir que el pueblo cubano decida su futuro en plena libertad, conforme subraya la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los gobiernos de México, Brasil y España también han comunicado el pedir un incremento de ayuda humanitaria y procurar la soberanía de Cuba, ante la crisis que enfrenta la Isla.

El mensaje emitido por las naciones sigue al llamado de Claudia Sheinbaum, para rechazar cualquier intervención militar en el país caribeño.

El texto difundido exige que se tomen medidas inmediatas para mejorar las condiciones de vida en la Isla. Las autoridades de los tres países advierten que ninguna acción debe “agravar las condiciones de vida de la población o ser contraria al Derecho Internacional”, y se comprometen a elevar de forma coordinada la respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento de la población cubana.

Las cancillerías hacen énfasis en la obligación de respetar “el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Además, México, Brasil y España reafirman su “compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo”.

El comunicado convoca a un “diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional”, con el objetivo de lograr una solución permanente y garantizar que el pueblo cubano decida su futuro “en plena libertad”.