México

Fiscalía busca al chofer que llevó a Edith Guadalupe al edificio donde fue asesinada

La víctima tomó una moto por aplicación para ir a una supuesta entrevista de trabajo

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La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.
La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

A través de una conferencia de prensa, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer detalles de la investigación que están llevando a cabo para dar con los responsables del feminicidio de Edith Guadalupe, la joven de 21 años que fue encontrada muerta en el sótano de un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía detalló que están realizando diversas entrevistas a testigos, personal del edificio y vecinos, con el fin de encontrar información:

La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.
La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

“Verificar si eran habitaciones de civiles, laborales o algún despacho para poder verificar. Y se se están verificando también las cámaras que habían dentro del inmueble para darle seguimiento a algún sospechoso”.

Además, explicaron que son las entrevistas una de las herramientas fundamentales para la investigación, y que es imperativo hablar con el chofer de moto que llevó a la víctima al edificio:

“Hemos avanzado ya con algunas entrevistas que son fundamentales para esta investigación (...) se está localizando al chofer del vehículo que efectivamente tenemos identificado que dejó a Edith en este inmueble y también esta entrevista formará parte muy relevante de la investigación".

Separan del cargo a funcionario de la Fiscalía por presuntas irregularidades

La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX
La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX

Luego de que la madre de la víctima, Claudia Edith Zaldívar, declarara en entrevista con Telediario: “Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale”, la fiscalía informó que se están tomando cartas en el asunt:

“Se está realizando la investigación relacionada con esto. Como lo mencioné, como medida precautoria, en este momento se va a separar de sus labores en lo que continúa con la investigación”.

La fiscal reiteró que se trata de una investigación que buscan hacer cuanto antes, “tanto en el ámbito administrativo como penal para determinar si hubo un acto de corrupción como se recibió”.

Recordemos que fueron múltiples las acusaciones de la familia contra las autoridades: desde los sobornos hasta su inacción para buscar a la joven.

La tía de Edith reveló que cuando reportaron a la joven como desaparecida, funcionarios de la Fiscalía insinuaron que la joven “se había ido con el novio o con las amigas”, además de que insistieron en que debían pasar 72 horas para investigar.

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