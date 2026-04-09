México

El gesto de fans mexicanas que conmovió a Mark Lee tras su salida de NCT

El cantante anunció su salida de la banda de K-pop el pasado viernes de 3 abril

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Mark Lee
Mark Lee. (Instagram/@onyourm__ark)

El exintegrante de NCT, Mark Lee expresó en un mensaje emotivo su agradecimiento a sus fans por las muestras de apoyo y cariño tras su salida de la banda de K-pop.

“Me sorprendí mucho, me conmovió y estoy muy, muy agradecido al ver que NCTzen me envió camiones de apoyo y publicó tantos hashtags y mensajes positivos. Tanto como ustedes piensan en mí y me apoyan, yo también me prepararé con esfuerzo para volver como un Mark que pueda darles fuerza a NCTzen”, escribió el cantante en la aplicación de mensajería privada Bubble.

Esta idea surgió por parte de sus seguidoras mexicanas, quienes tras la noticia publicada el pasado 3 de abril, no dudaron en recaudar dinero para contratar en Corea del Sur dos vehículos que transmitieran todo su cariño, así como su emoción por los próximos proyectos personales del artista desde México.

En los carteles proyectados frente a la empresa SM Entertainment se podían leer frases como: “¡Mark! 지금이야, let’s go 네 꿈을 take it higher – Mexican czennie” (¡Mark! Es ahora, vamos, lleva tus sueños más alto – Mexican czennie) y “You MARKed our hearts. Gracias – Mexican czennie” (Marcaste nuestros corazones. Gracias), con el objetivo de darle aliento a el interprete de “1999″.

Así surgió el proyecto para Mark Lee

La iniciativa fue difundida en plataformas como X, donde la cuenta @lovieloveshae manifestó su agradecimiento por la confianza y cooperación de admiradores de NCT en México, además de invitar al uso de los hashtags #MARKedourhearts, #youMARKedmxczennie y #MARKamion.

Esta convocatoria llamó la atención de las fanáticas de distintos países, quienes compartieron historias, imágenes o videos sobre el impacto del exintegrante de la banda de K-pop en sus vidas, adaptando la etiqueta según cada región. Las organizadoras enfatizaron: “Verlo materializado es algo que no hubiera sido posible sin ustedes. Gracias por todo el amor para Mark”. Posteriormente, las fotografías del proyecto se viralizaron en redes sociales.

Camiones de apoyo para Mark Lee de parte de NCTzens mexicanas. (X/@lovieloveshae)
Camiones de apoyo para Mark Lee de parte de NCTzens mexicanas. (X/@lovieloveshae)

Salida del integrante de NCT

El pasado viernes 3 de abril, las seguidoras mexicanas del grupo se despertaron con la noticia de que Mark dejaría de formar parte de NCT, dejando una gran tristeza y expectativa en ellas.

Tras una carta publicada en su cuenta oficial de Instagram, el cantante explicó que su salida estaba relacionada con su deseo de explorar nuevos retos personales y musicales. Asimismo, expresó su agradecimiento a cada uno de sus compañeros de banda, a quienes “les debo algo por el resto de mi vida, y más que nada, estoy agradecido”.

Mark Lee debutó oficialmente el 9 de abril de 2016 y participó en las subunidades NCT U, NCT 127 y NCT Dream. En abril de 2025, lanzó su primer álbum solista, The Firstfruit.

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