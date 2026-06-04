Mundial 2026: UNAM lanza 5 tips clave para que aficionados extranjeros disfruten en el evento deportiva

Aficionados se preparan para el Mundial de Fútbol 2026, enfrentando la realidad de la vacunación y las precauciones sanitarias contra el virus en las inmediaciones del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la expectativa de recibir a cerca de 5.5 millones de personas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento sin precedentes que unirá a México, Estados Unidos y Canadá.

Ante la inminente oleada de turistas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha lanzado una advertencia fundamental: en la salud, la prevención es la mejor jugada.

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Especialistas de la Facultad de Medicina (FM) de la máxima casa de estudios, liderados por Rosa María Wong Chew y Jorge Baruch Díaz Ramírez, han delineado una serie de sugerencias esenciales que los fanáticos internacionales deberán tomar para cuidar su bienestar físico durante su estancia en la justa deportiva.

Prevención, la mejor jugada para el Mundial de Norteamérica

Las condiciones climáticas, geográficas e infecciosas cambian drásticamente entre las distintas sedes.

Por ejemplo, mientras la Ciudad de México presenta desafíos por su altitud (2,240 metros) y radiación solar, Monterrey puede registrar golpes de calor con temperaturas de hasta 40 °C. Además, existen diferentes amenazas virales dependiendo del país anfitrión en el que el viajero se encuentre.

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Para que nada arruine la fiesta mundialista, la UNAM recomienda seguir estos 5 tips clave:

1. Actualiza tu esquema de vacunación

Es indispensable visitar una clínica de medicina del viajero antes de volar. Existen amenazas como el riesgo de sarampión en comunidades no vacunadas, casos de influenza, e incluso meningococo en caso de pernoctar en hostales hacinados o estadios.

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Vacunarse a tiempo protegerá tanto al aficionado como a la población local de la zona donde se lleve a cabo la justa deportiva ante la interacción masiva.

Una enfermera administra la vacuna contra el sarampión a un hombre que se prepara para viajar al Mundial de Fútbol FIFA 2026, asegurando su salud antes del evento internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Adquiere un seguro médico internacional

Al tratarse de un mundial tripartito, muchos aficionados cruzarán fronteras constantemente. Contratar una póliza de cobertura amplia es vital, especialmente para aquellos que viajen a las sedes de Estados Unidos, donde los costos de atención médica por emergencias pueden resultar exorbitantes.

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3. Protegerse del clima y de los insectos es obligatorio

Para las sedes tropicales mexicanas, el uso constante de repelente (con al menos un 20% de DEET) es obligatorio para evitar el dengue, el zika o el chikungunya. En paralelo, para combatir los embates del sol en cualquier estadio, se debe evitar la exposición entre las 10:00 y las 16:00 horas, usar gafas, gorra y aplicar protector solar abundante.

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4. Prepara el “botiquín del viajero”

Jorge Baruch Díaz aconseja llevar un botiquín bien equipado que incluya: antipiréticos (para la fiebre), analgésicos de primera línea, y sales de rehidratación oral en sobres.

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En el caso de los pacientes con enfermedades crónicas (como diabetes o hipertensión), deben llevar medicamento suficiente para toda su estancia, además de cargar con sus recetas digitalizadas y traducidas para evitar problemas legales o de abastecimiento.

5. Precaución al ingerir alimentos y agua

La gastronomía mexicana es un gran atractivo, pero los especialistas piden que los aficionados extranjeros tomen precauciones.

Entre sus recomendaciones sugieren evitar ingerir agua del grifo, hielos de dudosa procedencia, mariscos crudos, leche sin pasteurizar y alimentos comercializados en la vía pública sin que se puedan comprobar las medidas higiénicas que se siguieron durante la preparación de los alimentos.

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Debido a que las tres ciudades sedes mexicanas han presentado temperaturas de 32° hasta 40° grados, los especialistas sugieren estar constantemente hidratado con agua purificada embotellada; es la clave para evitar males gastrointestinales.

¿Cuáles son los riesgos principales para los aficionados extranjeros?

De acuerdo con el documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, elaborado por la Clínica del Viajero de la UNAM, los viajeros internacionales que lleguen a México durante la Copa Mundial enfrentarán los siguientes riesgos principales:

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Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

Riesgo de contagio por sarampión.

Riesgo de contagio por enfermedades respiratorias como influenza y covid.

Riesgo por golpe de calor debido a la exposición a calor extremo y mala calidad del aire.

Riesgo de adquirir infecciones gastrointestinales, como la diarrea del viajero.

Riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos en zonas tropicales y subtropicales, como dengue y Chikunguña.

Posible incremento de infecciones de transmisión sexual asociadas a eventos masivos, como sífilis, VIH y gonorrea.

El documento también indica que, en el caso de enfermedades emergentes como el Hantavirus y el ébola, el riesgo de contagio es bajo.