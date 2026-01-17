México

Celebra 20 años de trayectoria de Super Junior con una exposición especial en la Ciudad de México

Titulada como “Super Junior 20 aniversario”, esta exhibición promete un recorrido lleno de memorias enfocado en la trayectoria e impacto del grupo surcoreano dentro de la cultura global

Super Junior 20 aniversario(SM Entertainment)
Super Junior 20 aniversario(SM Entertainment)

El grupo de K-pop, Super Junior festejó el pasado noviembre su aniversario número 20 desde su debut en la industria coreana. Su impacto a lo largo de los años ha dejado una huella importante para la música a nivel mundial.

Como parte de las celebraciones alredeor del mundo, el Insituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el club de fans mexicano ELF Support MX colocaron por primera vez en la Ciudad de México, una exposición en el Museo de Casa Carranza especialmente para las ELF, nombre de las fans del grupo.

El homenaje a dos décadas de uno de las bandas más influyentes del K-pop, estará disponible hasta el 1 de febrero de 2026 con un horario de 10:00 a 17:00, de martes a domingo.

Super Junior es uno de los grupos que desde su primera visita en 2013 a la Ciudad de México han demostrado todo su amor a las fans mexicanas con múltiples shows y proyectos para las ELF del país.

Super Junior en el Museo
Super Junior en el Museo Casa de Carranza INAH. (INAH)

Super Junior en México: una parada obligatoria para la banda surcoreana

En el año 2013, la agrupación visitó por primera vez tierras aztecas con su gira Super Show 5, dando como resultado un lleno total en la Arena Ciudad de México, un reflejo de los años de espera de las fans mexicanas.

Por el festejo de su decimo aniversario, en 2016 el evento Super Camp llegó a Monterrey y a la capital del país, una convivencia creada para poder interactuar de forma más personal con los miembros de la banda.

Durante 2018, con el regreso de varios de sus integrantes del servicio militar, anunciaron su próxima visita a tierras mexicanas con el tour Super Show 7 en la Arena Ciudad de México.

Tras varios años de espera, los chicos regresaron al país con su gira Super Show 9 en 2023, sorprendiendo al publico mexicano con dos fechas en la Arena Ciudad de México, siendo el primer país en América Latina en lograr más de un concierto.

Ese mismo año, la sub-unidad del grupo DnE confirmó su show Delight Party, con tres efchas en México, dos en el Frontón México en la capital del país y otra más en el ShowCenter Complex en la ciudad de Monterrey.

Durante el 2025, Super Junior volvió como parte del line up del SMTOWON live en CDMX, donde tuvieron una paticipación única presentando sus mayores éxitos.

Meses más tarde, anunciaron que México formaria parte de la gira del 20 aniversario, con una fecha en el Palacio de los Deportes y otra en el Auditorio Citibanamex.

