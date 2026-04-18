Atletas mexicanos proponen reforma contra la violencia deportiva, priorizan proteger a niños y niñas

Expertas y atletas debaten sobre reformas para combatir la violencia en el deporte mexicano durante un foro en la Cámara de Diputados.

La diputada Xóchitl Zagal Ramírez acompañó a atletas de alto rendimiento, paratletas y familiares que exigieron modificar el Código Penal Federal ante la impunidad y normalización de abusos en el ámbito deportivo, evidenciando la urgencia de tipificar la violencia en el deporte mexicano.

Durante el conversatorio “Violencia en el deporte mexicano”, participantes alertaron que la falta de respuesta institucional y la ausencia de espacios seguros para atletas, niñas y niños mantienen la continuidad de un problema estructural.

Para frenar la violencia en el deporte mexicano, se ha propuesto crear una figura delictiva específica que sancione la violencia física, psicológica y sexual en entornos deportivos, así como garantizar protección efectiva a atletas y establecer mecanismos de vigilancia, sobre todo para menores, además de mejorar los protocolos existentes, considerados inoperantes o insuficientes.

Urgen reformas legales contra la violencia deportiva

La diputada Xóchitl Zagal Ramírez advirtió que los abusos no son hechos aislados en el deporte mexicano, sino prácticas sistemáticas, normalizadas e impunes que afectan tanto a mujeres, niñas como a niños. Apuntó que entrenadores y fisioterapeutas encabezan la lista de principales agresores y recalcó que, a pesar de existir protocolos para la protección de deportistas, éstos rara vez se aplican.

La Federación Mexicana rechaza amenazas e intimidaciones que sufrió la árbitra Katia Itzel. EFE/Francisco Guasco

Zagal Ramírez planteó que el Congreso de la Unión estudie la incorporación de la violencia en el deporte al Código Penal Federal, para cerrar lagunas legales y garantizar sanciones a los responsables. Además, hizo énfasis en escuchar a las víctimas y construir una agenda legislativa que asegure espacios libres de abusos.

Entre las propuestas de la legisladora y colectivos de atletas están la creación de un catálogo de delitos referentes a la violencia deportiva, el diálogo con las instituciones y el perfeccionamiento de mecanismos de respuesta frente a denuncias.

Durante el conversatorio,atletas nacionales ofrecieron su testimonio como prueba de la necesidad de reformar ante esta problemática:

Teresita Alonso García, seleccionada nacional de natación artística e integrante del movimiento “Ni Un Atleta Más”, afirmó que al menos 56 por ciento de atletas en México ha sufrido violencia en el entorno deportivo, principalmente de tipo psicológico y sexual, sin acceso a mecanismos efectivos de protección. “Muchos se quedan en el camino... por la violencia que se vive dentro del deporte, por la corrupción que se vive dentro del deporte”.

Este colectivo ha presentado denuncias ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y ante la Secretaría de las Mujeres, sin resultados concretos por parte de las autoridades.

Daniel Alonso Villalón Rodríguez, exatleta de levantamiento de pesas de la UNAM, reconoció que sólo tras una hospitalización por daño físico identificó la violencia sistemática dentro de la selección nacional.

Padres y madres han señalado abusos en escuelas deportivas privadas. Una madre relató el caso de sus tres hijas, integrantes de la Academia Victory All Star (Cheerleading), quienes fueron sometidas a abusos físicos, psicológicos y alimentarios, incluyendo amenazas y prácticas derivadas en trastornos alimenticios. Pese a interponer denuncias, no se aplicaron sanciones.

Persistencia de la problemática y omisión institucional

Este fenómeno trasciende casos individuales: Antya Estrada Muñoz, bailarina paralímpica e integrante del movimiento “Ni Un Atleta Más”, afirmó que la violencia en el deporte mexicano representa “una problemática estructural que ha persistido por décadas”. La también integrante de la UANL mencionó antecedentes de abusos físicos y psicológicos, dopaje forzado y control excesivo sobre los atletas. Señaló que las instituciones deportivas priorizan su protección, relegando la atención a las víctimas y perpetuando la impunidad.

Frente a este panorama, víctimas y colectivos recalcaron la urgencia de establecer mecanismos legales claros para sancionar y erradicar estas conductas. Insistieron que sólo una reforma legal de fondo podrá romper el ciclo de impunidad que afecta al deporte mexicano.

Entre las propuestas discutidas se incluyen:

Incluir la violencia en el deporte como delito específico en el Código Penal Federal.

Mejorar y vigilar los protocolos institucionales existentes.

Abrir canales seguros y eficaces de denuncia para personas deportistas.

Reforzar la regulación y supervisión de espacios deportivos, especialmente donde participan menores de edad.

Los asistentes coincidieron en que la falta de sanciones y respuesta institucional mantiene la violencia como parte frecuente del ámbito deportivo.

Quienes participaron en el encuentro subrayaron que la violencia en el deporte mexicano no solo causa consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas: también genera un entorno de miedo, corrupción e impunidad que desalienta la denuncia y limita el desarrollo de talento nacional.