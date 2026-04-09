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De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

En Cheonan, Samuel García analizó el modelo deportivo coreano como referente para proyectos en Monterrey

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El gobernador recorrió las nuevas instalaciones del futbol coreano. X/@samuel_garcias
El gobernador recorrió las nuevas instalaciones del futbol coreano. X/@samuel_garcias

La visita del gobernador de Nuevo León, Samuel García, al moderno Korea Football Park en Cheonan, Corea del Sur, marcó un nuevo capítulo en la relación entre ambas regiones antes del Mundial 2026.

El mandatario recorrió las instalaciones junto a representantes de la Federación Coreana de Fútbol (KFA), con el objetivo de fortalecer los vínculos deportivos y explorar oportunidades de colaboración de cara al torneo internacional.

Durante el recorrido, García destacó la calidad de la infraestructura surcoreana, conformada por siete canchas, estadios menores y un museo dedicado al fútbol.

García promociona Nuevo León en Corea del Sur

La presencia del Gobernador de Nuevo León en Corea del Sur no solo responde a un interés deportivo, sino también a una estrategia de promoción internacional de la entidad.

Monterrey está confirmada como sede oficial de la Copa Mundial 2026, y será anfitriona de partidos clave, entre ellos el encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica, programado para el 24 de junio.

En este contexto, Samuel García subrayó: “El equipo de Corea está en el mismo grupo que México, República Checa y Sudáfrica. El tercer partido de Corea es en Monterrey, y ese juego puede definir el rumbo de México en la competencia”.

Samuel García se encuentra de gira por Asia. X/@samuel_garcias
Samuel García se encuentra de gira por Asia. X/@samuel_garcias

Esta coincidencia ha servido como punto de partida para fortalecer la cooperación institucional y promover el intercambio de experiencias en materia de organización y logística deportiva.

La gira asiática del gobernador incluyó también visitas a Japón, con la finalidad de atraer inversiones y conocer modelos exitosos de gestión de estadios y eventos deportivos.

El mandatario afirmó que “el Mundial 2026 es una oportunidad para proyectar a Nuevo León como un hub global y atraer turismo, inversión y desarrollo tecnológico”.

Intercambio cultural y formación de talentos

Durante su estancia en el Cheonan Football Center, Samuel García resaltó la importancia de la formación de jóvenes futbolistas y la oportunidad de aprender de las mejores prácticas implementadas en Corea.

El gobernador participó en actividades junto a equipos juveniles locales, y observó de cerca el trabajo de entrenadores y personal técnico en la formación de nuevos talentos.

García participó en una tanda de penales con deportistas juveniles. X/@samuel_garcias
García participó en una tanda de penales con deportistas juveniles. X/@samuel_garcias

La comitiva de Nuevo León manifestó interés en establecer lazos de colaboración para el intercambio de jugadores y entrenadores, así como en replicar programas de desarrollo deportivo y educativo en la entidad.

La agenda del mandatario estatal en el extranjero incluyó actividades vinculadas con la preparación de Nuevo León como sede mundialista.

Como parte de estas acciones, se visitó el espacio de entrenamiento de la selección coreana y se compartió tiempo con jóvenes futbolistas.

Además, se realizó una tanda de penales en la que participaron los deportistas presentes.

La visita de Samuel García al Korea Football Park refuerza el compromiso de Nuevo León con la internacionalización y el desarrollo deportivo.

En vísperas del Mundial 2026, este vínculo se perfila como una oportunidad para que la entidad mexicana consolide su posición en el escenario global del fútbol.

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