Sheinbaum anuncia patrocinio para transmitir partidos del Mundial 2026 en estados y más de 35 mil negocios

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó una nueva alianza con Grupo Modelo enfocada en ampliar el alcance del Mundial 2026 en territorio nacional, con el objetivo de que millones de personas puedan disfrutar la justa internacional incluso fuera de los estadios. El anuncio contempla transmisiones masivas de partidos en todo el país, así como apoyo directo a miles de pequeños comercios.

Durante la conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, el presidente de Grupo Modelo, Daniel Consenzo, detalló que la empresa pondrá en marcha una serie de acciones para respaldar la iniciativa impulsada por el Gobierno federal rumbo a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

En su intervención, el directivo recordó que la compañía ya había anunciado una fuerte inversión económica para México en años recientes, y explicó que parte de esos recursos estarán destinados a proyectos que ayuden a fortalecer el impacto social y económico del Mundial dentro del país.

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“Hace un año tuvimos el gusto de anunciar aquí con usted, presidenta, una inversión para el país de tres mil seiscientos millones de dólares para el periodo 2025 a 2027. Uno de los ejes de esta inversión es el impulsar y patrocinar experiencias positivas que contribuyan al desarrollo social, cultural y económico del país”, expresó.

Mundial 2026 llegará a todo México con pantallas móviles

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Uno de los proyectos más destacados del plan será la instalación de pantallas móviles en las 32 entidades del país, con el propósito de que aficionados de distintas comunidades puedan seguir cada partido del torneo en espacios públicos y convivir en un ambiente colectivo.

“Una de las iniciativas es inspirados en las caravanas Corona que llevaron el Cine de Oro Mexicano por todo el país y en coordinación con las autoridades, llevaremos el Mundial a miles de personas en las treinta y dos entidades federativas con pantallas móviles para que nadie se pierda de los partidos y puedan disfrutarlos en un ambiente de socialización”, señaló.

Con esta estrategia, las autoridades buscan que incluso quienes no puedan asistir a un estadio o pagar servicios privados tengan acceso a la fiesta mundialista.

Más de 35 mil negocios transmitirán la Copa del Mundo

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Otro de los anuncios más relevantes tiene que ver con el respaldo económico y logístico que recibirán pequeños establecimientos a nivel nacional, pues Grupo Modelo planea convertir miles de negocios en puntos oficiales de reunión para ver los encuentros mundialistas.

La empresa entregará 35 mil licencias oficiales de transmisión, además de equipamiento como pantallas, refrigeradores, mobiliario y televisores para establecimientos locales.

“Por eso, equiparemos estos negocios de barrio con treinta y cinco mil licencias para transmitir todos los partidos del Mundial, además de miles de televisores, mobiliarios y refrigeradores, buscando que cada local se convierta en el estadio de la colonia y de las comunidades”, declaró.

La medida pretende beneficiar directamente a restaurantes, fondas, bares y pequeños comercios, generando un incremento económico durante el torneo gracias a la alta afluencia de clientes que se espera durante la competencia.

Promoverán consumo responsable durante el torneo

Clubes perderían ingresos por la falta de venta de cerveza en los estadios (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Grupo Modelo también adelantó que reforzará campañas enfocadas en la venta responsable de bebidas alcohólicas durante la Copa del Mundo, especialmente en los estadios y puntos de venta autorizados.

La empresa explicó que capacitará a vendedores en distintas regiones del país para evitar la comercialización de cerveza a menores de edad y fomentar prácticas responsables de consumo.