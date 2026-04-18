Andrea Legarreta explota y le pone un alto a Alfredo Adame tras hablar de sus hijas: “No lo voy a permitir”

Alfredo Adame volvió a expresarse mal de Andrea Legarreta (IG: andrealegarreta / alfredoadameoficial)

Andrea Legarreta evitó responder a las declaraciones recientes de Alfredo Adame sobre su vida personal y la supuesta presión para casarse con Erik Rubín, en medio de la larga disputa pública que ambos mantienen desde hace más de dos décadas.

En entrevista con medios de comunicación, la conductora de Televisa expresó que no piensa dedicarle más tiempo a Adame y subrayó su decisión de protegerse a ella y a sus hijas de ataques y difamaciones.

Durante la presentación del sencillo musical de su hija Mía, Legarreta fue cuestionada sobre los dichos de Adame en el canal de YouTube de Javier Ceriani.

El conductor aseguró que la boda de Legarreta habría sido resultado de una presión ejercida por un alto ejecutivo de la televisora y lanzó comentarios sobre la vida familiar de la conductora, incluyendo insinuaciones sobre la paternidad de una de sus hijas.

Andrea Legarreta rechaza responder a Alfredo Adame

Andrea Legarreta sostuvo frente a la prensa: “¿Te digo la verdad? Sinceramente, al respecto no voy a comentar nada. Nada más, ya no estoy dispuesta. No estoy dispuesta. Ha sido muy fuerte. El tiempo lo dirá“, comentó.

(Instagram/@andrealegarreta/Getty Images)

La presentadora destacó que no estaba dispuesta a permitir que se hable mal de ella o de sus seres queridos.

“Así como ustedes han visto con el tiempo las cosas. No se puede mentir, ofender, insultar, difamar de esa manera. Soy una mujer que no lo va a permitir”.

Insistió en que no permitirá ataques ni difamaciones en su contra ni en la de su familia. Mencionó que prefiere enfocarse en el crecimiento de sus hijas y en mantener la armonía familiar, a pesar de las polémicas que persisten en el entorno mediático.

“Mis hijas, tengo, como se los digo, hablando de ejemplos, precisamente ustedes pueden ver a mis hijas, ven que son muchachitas educadas, con una madre que ha estado presente, amorosa y precisamente hablando de todo eso, sinceramente, pues ya, ya veremos qué pasa”, dijo y añadió:

“Te digo la verdad, ahorita ya no le voy a dedicar más tiempo a ese ser”.

(Infobae México/Instagram @andrealegarreta)

La disputa entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame: origen y episodios recientes

La enemistad entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta inició en 1998, cuando ambos compartieron conducción en el programa Hoy. El distanciamiento surgió a raíz de un incidente en vivo, cuando Adame gritó: “¡Quítate, perra!” durante un sketch.

Legarreta consideró la expresión ofensiva y ese hecho marcó el comienzo de la rivalidad.

Con el paso de los años, la disputa escaló a acusaciones de veto laboral en Televisa. Adame sostiene que Legarreta utilizó su influencia para provocar su despido y posterior veto en la empresa.

En entrevistas recientes, el conductor reiteró que la conductora habría sido presionada para casarse con Erik Rubín y puso en duda aspectos de su vida personal.

En la conversación con Javier Ceriani, Adame afirmó:

“Ella aseguraba que este hombre se iba a casar con ella y que ella era la primera dama. Luego, la esposa del ejecutivo fue y le apedreó la casa cuando se enteró que ya había muchas sospechas”.

El conductor también sugirió que la separación entre Legarreta y Rubín no fue resultado de una presión inmediata, pero insistió en que la conductora habría temido perder el favor de altos mandos en la televisora.

El mismo Adame comentó sobre la apariencia de las hijas de Legarreta: “Si tú ves una hija, es igual a Erik Rubín y la otra es un metro más alta, bellísima, todo el rollo”, dejando abiertas especulaciones sobre la paternidad, sin ofrecer pruebas.