Alfredo Adame insiste en que Andrea Legarreta sostuvo un amorío con alto ejecutivo de Televisa: “No fue Azcárraga”

¿Ejecutivo de Televisa obligó a Andrea Legarreta a casarse con Erik Rubín? Alfredo Adame revela presuntos detalles (Foto: Infobae México/ Joavni Pérez)

La disputa entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame suma un nuevo episodio, luego de que el conductor reveló en una entrevista con Javier Ceriani en YouTube que la conductora habría sido presionada por un alto ejecutivo de Televisa para casarse con Erik Rubín.

La declaración surge en medio de la rivalidad pública que ambos mantienen desde hace más de dos décadas. En la conversación, Adame sostiene que la versión sobre la boda forzada no coincide en tiempos, pero admite que existió una relación previa de Legarreta con un ejecutivo de la televisora, situación que habría desatado un conflicto con la esposa del directivo.

Adame afirma en el canal de Ceriani que fue el padrino de auto en la boda de Andrea Legarreta y revela: “Ella aseguraba que este hombre se iba a casar con ella y que ella era la primera dama. Luego, la esposa del ejecutivo fue y le apedreó la casa cuando se enteró que ya había muchas sospechas”.

El conductor asegura que, tras el escándalo, Legarreta ya estaba casada con Rubín, y niega que la boda haya sido resultado inmediato de la presión. “A Erik Rubín se lo agarró de su tonto”, dice Adame, quien añade: “Si yo fuera una mujer decente, no expondría a mi marido a que todo mundo sepa que anduve con este, con este, con este persona importante de Televisa, luego con el actor tal, con el cantante tal”.

Televisa.

Adame sostiene que la boda fue posterior al escándalo

Durante la charla en el canal de Javier Ceriani, el conductor matiza la versión de que Legarreta fue obligada a casarse tras la confrontación con la esposa del ejecutivo.

“Eso fue después de su matrimonio, ya se había casado”, recalca Adame. En la misma conversación, los participantes sugieren que en el entorno de la conductora se comentaba que temía perder el favor del alto mando de Televisa, lo que habría influido en su comportamiento profesional.

Otro fragmento de la entrevista apunta a la vida personal de Legarreta. Se menciona la apariencia de una de sus hijas y se insinúa que no sería hija de Rubín. Adame no ofrece pruebas, pero deja la especulación al aire: “Si tú ves una hija, es igual a Erik Rubín y la otra es un metro más alta, bellísima, todo el rollo”. Las declaraciones se insertan en un contexto de rivalidad expuesta entre los protagonistas.

Rivalidad pública: insultos, despidos y acusaciones legales

La enemistad entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta se remonta a 1998, cuando ambos trabajaban juntos en el programa Hoy. El distanciamiento inició tras un incidente en vivo, cuando Adame gritó: “¡Quítate, perra!” durante un sketch. Mientras Adame sostiene que fue una broma acordada, Legarreta considera que el comentario fue ofensivo y marcó el inicio del conflicto.

Con los años, la disputa escaló a acusaciones de veto laboral. Adame sostiene que Legarreta utilizó su supuesta influencia con ejecutivos de Televisa para provocar su despido y veto en la empresa. En los últimos años, el conductor ha intensificado sus ataques verbales y ha celebrado públicamente la separación de Legarreta y Rubín. También se ha involucrado en polémicas ajenas, como la disputa entre Anette Cuburu y Legarreta, en la que Adame se posicionó a favor de Cuburu y lanzó nuevas críticas contra su excompañera.

Adame sostiene que la boda fue posterior al escándalo (Infobae México/Instagram @andrealegarreta)

Legarreta evita responder, Adame mantiene la ofensiva

En abril de 2026, la enemistad se mantiene vigente. Andrea Legarreta suele evitar responder con detalle a los señalamientos, mientras que Alfredo Adame continúa ventilando acusaciones y comentarios acerca de su vida personal y profesional en entrevistas y redes sociales. El conductor insiste en que la presentadora influyó en su salida de la televisión y cuestiona su trayectoria en la empresa.

Las revelaciones recientes en el canal de Javier Ceriani añaden un episodio más a la disputa, sin que hasta el momento Erik Rubín o Andrea Legarreta hayan respondido públicamente a la versión sobre la supuesta presión para casarse ni a las insinuaciones sobre su vida familiar.