Alto Comisionado de la ONU confirma reunión con Sheinbaum y colectivos en México tras crisis de desapariciones: esta es su agenda

El Alto Comisionado de la ONU llegará a México el 19 de abril.

Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), confirmó que durante su visita a México se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y con representantes de la sociedad civil, en medio de la crisis por la desaparición de personas en el país.

En un comunicado, la ONU precisó que el Alto Comisionado estará en el país del 19 al 22 de abril y detalló que sostendrá diversas reuniones con el gobierno federal, colectivos y organismos de derchos humanos nacionales e internacionales.

¿Con quiénes se reunirá el Alto Comisionado de la ONU en México?

De acuerdo con la misma información, Türk se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otras altas autoridades de los tres poderes del Estado.

También se reunirá con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Asimismo, mantendrá encuentros con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y miembros del sector privado y del equipo de la ONU en el país, entre otros.

Destacó que el Alto Comisionado realizará una conferencia de prensa al final de su visita el miércoles 22 de abril.

Gobierno de México respalda reunión de colectivos con la ONU

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayer afirmó que el gobierno de México respalda que los colectivos de madres y padres buscadoras se reúnan con el Alto Comisionado de la ONU durante su visita a México, en el contexto del informe presentado en marzo por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED).

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Rodríguez reiteró el rechazo del gobierno mexicano a las conclusiones del CED, pero afirma que existe disposición para colaborar con organismos internacionales.

Rodríguez señala que México mantiene cooperación con agencias multilaterales como ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la Cruz Roja y la UNPA, todas involucradas en la defensa de derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas. Destaca el trabajo conjunto en temas forenses y otros apoyos técnicos.

Colectivos piden a la ONU reconocer informe de la CED sobre despariciones en México

Colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitan al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que respalde el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), antes de reunirse con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Las organizaciones piden que la ONU exija al Estado mexicano reconocer la crisis de desapariciones y aceptar las recomendaciones internacionales, así como asumir su responsabilidad frente a la problemática.

Los colectivos advierten que el gobierno intenta minimizar la gravedad de la crisis y rechaza el informe de la CED, por lo que consideran fundamental que la ONU mantenga una postura crítica e independiente. Recalcan la importancia de que el Alto Comisionado escuche directamente a las familias y no se limite a la versión oficial. Solicitan respaldo internacional para garantizar el derecho a la búsqueda efectiva de personas y a la identificación forense.

¿Quién es Volker Türk?

Volker Türk es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 17 de octubre de 2022. A lo largo de su carrera, ha trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos universales, con énfasis en la protección internacional de personas refugiadas y apátridas.

Antes de asumir su cargo actual, fue Secretario General Adjunto de Política en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU, donde coordinó el trabajo de política global y el seguimiento al “Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos” y al informe “Nuestro programa común”.

Entre 2019 y 2021 fue Subsecretario General de Coordinación Estratégica en la misma oficina.

De 2015 a 2019, fue Alto Comisionado Auxiliar para la Protección en ACNUR, desempeñando un papel clave en el desarrollo del Pacto Mundial sobre los Refugiados.

En la sede de ACNUR, fue Director de la División de Protección Internacional (2009-2015), Director de Desarrollo y Gestión Organizativa (2008-2009) y Jefe de Sección de Política de Protección y Asesoramiento Jurídico (2000-2004). Representó a ACNUR en Malasia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo y Kuwait.

Es doctor en derecho internacional por la Universidad de Viena y maestro en derecho por la Universidad de Linz, Austria.

Ha publicado sobre derecho internacional de los refugiados y derechos humanos, domina inglés y francés y tiene conocimientos de español.